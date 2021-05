Start voorbereiding EK: op het voetbal na is alles anders bij Oranje

Oranje traint in de regen voor het komende EK. Cody Gagpo is het aanvallende talent van PSV, hij doet een oefening met oud-international, en nu assistent van de bondscoach, Ruud van Nistelrooij.

Bijna bijbels is de regenval tijdens de eerste training van Oranje, maandag in Zeist. Alsof het clubseizoen eerst moet worden weggespoeld, alvorens de frisse start met het nationale elftal mogelijk is. Schoongewassen voetballers in een seizoen zonder stops.

Een EK in coronatijd. Maandag begonnen met het verzamelen van de eerste groep spelers, een digitale fandag, met internationals die tot supporters spreken via iPads met een oranje hoes, afgesloten met een training. Handtekeningen zijn via een website op te vragen.

Zwaaien

Alles is anders. Fandag veronderstelt dat supporters één keer in de buurt kunnen komen van hun idolen. Maar nee, corona is het synoniem voor afstand. Op de parkeerplaats naast het veld heeft zich een groepje aanhangers verzameld, om de langsfietsende voetballers even toe te zwaaien. Zoals dat ook gebeurde bij het hotel, waar de spelers vanaf 13.00 uur hun intrek namen.

Het zijn eerst de mannen uit de Nederlandse competitie, inclusief Steven Berghuis die zondag nog voetbalde met Feyenoord, alsmede de ‘Russen’ Quincy Promes en Tony Vilhena, plus Joël Veltman en Tim Krul uit Engeland. Woensdag, vanaf 14.00 uur, maakt de KNVB via de website de definitieve selectie van bondscoach Frank de Boer bekend, die daarop om 16.00 uur een toelichting geeft. Het is een soort aftellen naar de definitieve groep van 26. Beetje show en spelen met digitale frivoliteit.

Oranje traint in de regen voor het komende EK. Routiniers Davy Klaassen (l), Maarten Stekelenburg en Tim Krul (r) zijn wel wat gewend. Ook Denzell Dumfries kan lachen om het natuurgeweld. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Show en commercie

Het toernooi is immers een kwestie van voetbal, show, commercie en beleving. Het moet een totaalpakket van gevoelens zijn, ook bij supporters, ook in tijden dat sport overeind probeert te blijven in de pandemie. Samen voelen, waar afstand geboden is. De nationale top-dj en producer Martin Garrix schreef, in samenwerking met Bono en The Edge van U2, het officiële toernooilied. In het refrein gaat het zo:

We are the people we’ve been waiting for

Out of the ruins of hate and war

Army of lovers never seen before.

Opgewonden stuurde Garrix zijn oorspronkelijke tekst naar Bono, die naar het schijnt aan de lyriek sleutelde. Laat dat maar aan Bono over, om de maatschappij te laten doorklinken in een lied, al is het dan een song voor een voetbaltoernooi. Een hit die straks honderden keren zal klinken, bij elke wedstrijd, tot vervelens toe. Alles is geregeld. Alleen het verloop van corona blijft onzeker. Wat doet de pandemie?

Vandaar alle voorzichtigheid. Het EK is oorspronkelijk bedoeld als bont samenzijn, als ontmoeting der naties. Juist die samenklontering is ongewenst nu. Het toernooi past bij de huidige tussenfase, bij het voorzichtig opleven van de samenleving. Het EK zit ingeklemd tussen het nieuwe normaal en het oude normaal, het half nieuwe, half oude normaal in feite. Digitaal verlopen dus ook de meeste contacten tussen spelers en pers. De KNVB mag vooralsnog 12.500 op corona geteste supporters toelaten in de Arena voor de groepsduels van Oranje, met nog steeds hoop op meer bij Gijs de Jong, de toernooidirecteur voor Nederland.

De persconferenties op de dag vóór de wedstrijd zijn ook ‘remote’, zoals de UEFA dat noemt. Op afstand. Een coach en een speler zitten in een zaal, voor reclameborden en tegenover een paar camera’s. Wie thuis zijn digitale hand opsteekt, mag een vraag stellen.

Niet favoriet

Zeker is dat het voetbal zelf echt zal zijn, in het geval van Oranje gespeeld door een elftal dat niet tot de favorieten behoort, zoals Frank de Boer al eerder aangaf. Al die landen berekenen hun kansen, ook qua gezond blijven. De Boer liet al weten dat hij liever ziet dat de staf gevaccineerd is dan alle spelers. Hij kan het ze niet verplichten, zo’n prik, voegde hij toe. Het buitenlandse trainingskamp vooraf, eerst onzeker vanwege strenge quarantaine, is toch in Portugal, vanaf zaterdag, met een wedstrijd tegen Schotland halverwege.

Bondscoach Frank de Boer op de training van maandag. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Terug in Nederland volgt dan nog een oefenduel met Georgië in Enschede. Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië zijn de tegenstanders in de poule. Het is geen groep die bij voorbaat tot de verbeelding spreekt, die de koorts alvast opjaagt. Eerste worden, is misschien het meest gunstig voor het verdere verloop, al loopt de route naar de eventuele halve finale dan via Boekarest en Bakoe.

Ja, ze hebben prijzen gepakt, de internationals, afgelopen clubseizoen. Prijzen en prijsjes. Van kampioenschappen en bekers tot een plaatsing voor de voorronde van de Conference League. De Ajacieden, zonder de herstellende Daley Blind nog, hebben alweer een echte vakantie gevierd. Anderen ontbreken nog. Nathan Aké en Donny van de Beek spelen nog een Europese finale met Manchester City en Manchester United, al zijn ze dan geen basisspelers. Van de Beek kreeg lovende recensies voor zijn spel in de slotwedstrijd van de competitie tegen Wolverhampton, zondag.

Gemengde gevoelens

Hier en daar leven gemengde gevoelens. Juventus stelde teleur, won nochtans de beker, plaatste zich uiteindelijk toch voor de Champions League en zag Matthijs de Ligt zondag uitvallen met een enkelblessure, die niet ernstig schijnt te zijn. Stefan de Vrij is kampioen met Inter. Virgil van Dijk ontbreekt, als afgehaakte, absolute leider van het elftal dat vorm kreeg onder de vorige bondscoach Ronald Koeman, die nu moet vrezen voor zijn baan bij Barcelona. Georginio Wijnaldum is de nieuwe aanvoerder. Zondag werd hij met een erehaag uitgeluid bij Liverpool, terwijl hij nog geen nieuwe club heeft (hij zou in gesprek zijn met Bayern München). Iedereen heeft zijn verhaal, bij het begin van het avontuur.

Een toernooi dat Euro 2020 bleef heten, ondanks de verplaatsing van een jaar door corona. Want de UEFA wilde haar 60-jarige bestaan blijven eren in de naamgeving en al die shirtjes en andere spullen waren al gedrukt.

Het is eindelijk echt begonnen, het aftellen naar 13 juni, naar Nederland - Oekraïne in de Arena. En warempel, als de training halverwege is zondag, als iedereen drijfnat is, breekt de zon door. Alles is weer schoon, en de natuur in Zeist is oogverblindend mooi.