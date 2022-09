Stakers, blijvers en teleurgestelde spelers zetten de toon tijdens de transferperiode

Memphis Depay (l) blijft bij Barcelona, ook al is hij verre van zeker van een basisplaats. Beeld AFP

Het zijn inzichtelijke beelden op het online kanaal van de club. Mark-Jan Fledderus, zo vertelt de technisch directeur van FC Groningen, belde met de stakende spits Jørgen Strand Larsen, die naar Celta de Vigo wilde. ‘Waar ben je nu?’ De Noor was thuis. ‘Als jij niet naar de club komt, neem ik de telefoon niet meer op, is het straks 1 september en blijf jij gewoon bij Groningen.’ Strand Larsen spoedde zich naar de club en vertrok alsnog naar Spanje.

Het was een inkijkje in de zomertrend van 2022: muitende spelers. Ook Ajax weet er alles van, met stakingsleider Antony die zijn zin kreeg met zijn transfer naar Manchester United. Ajax was uiteindelijk ook blij, want de transfersom van 95 tot 100 miljoen euro is de hoogste ooit in Nederland. Strand Larsen ging voor 12 miljoen euro, de beste clubdeal in de geschiedenis van FC Groningen, dat toch in het verleden Luis Suárez en Marcus Berg onder contract had.

De rust is enigszins teruggekeerd met het sluiten van de markt tot januari. De Amerikaan Ricardo Pepi probeert Strand Larsen te doen vergeten, de Argentijn Lucas Ocampos is de opvolger van Antony. Velen gingen, anderen bleven juist.

Positie Depay

Frenkie de Jong en Memphis Depay bijvoorbeeld blijven bij Barcelona, dat ze kwijt wilde om ruimte te scheppen in het salarisgebouw. Ze zijn verre van verzekerd van een basisplaats, zeker Depay niet, terwijl bondscoach Louis van Gaal wil dat de belangrijke pionnen in zijn strategie spelritme houden, met een WK dat op 21 november begint.

Anderen maakten een transfer die de bondscoach zal bekoren. Doelman Jasper Cillessen kan wekelijks uitblinken bij NEC, Brian Brobbey (van Leipzig naar Ajax) en Vincent Janssen (van Monterrey naar FC Antwerp) mogen uitmaken wie het best is als balvaste spits. Sommigen bleven bewust: Jurriën Timber (bleef bij Ajax) maakte de unieke dubbelslag; talent en speler van het jaar. Hij zei dinsdag tijdens het Nederlandse voetbalgala iets dat Van Gaal zal bevallen: ‘Even genieten. Dan knallen met Ajax, en we hebben een WK te winnen.’

Sommigen vertrokken niet, al hadden ze dolgraag gewild. Op De Toekomst ging het donderdag over @Hamstelaar, een grappig account op Twitter met een profielfoto waarin de twee nieuwe technische mensen tot één gezicht zijn gevormd: Huntelaar en Hamstra.

Deze ‘Hamstelaar’ weet heel veel heel snel, alsof hij in systemen kan meekijken. De echte Huntelaar en Hamstra volgden Overmars op en waren ongekend druk, ook qua financiën, met meer dan 200 miljoen aan inkomsten en ruim de helft aan uitgaven. Ajax ontving van heel Europa het meest aan transfers.

Met dank aan Engeland. Boven in de voedselketen van het voetbal zetelen Engelse clubs met rammelende buidels. De Premier League gaf een recordbedrag van 2,2 miljard euro uit, ongeveer evenveel als de vier andere grote competities bij elkaar. Ook Feyenoord verkocht vooral aan Engeland: alleen al Luis Sinisterra, Marcos Senesi en Tyrell Malacia leverden een miljoen of zestig op, leidend tot het beste transferjaar van Feyenoord in de geschiedenis.

Alvarez moet blijven

Engeland bulkt nu eenmaal van het geld. Bij Chelsea is N’Golo Kanté geblesseerd. Chelsea heeft een nieuwe eigenaar, de Amerikaan Boehly, wil meedoen met Liverpool en Manchester City en dus was daar late interesse voor Edson Alvarez (Ajax) en Ibrahim Sangaré (PSV). Alvarez ging niet trainen donderdag, reed in de loop van de middag het dek bij de Johan Cruijff Arena op, waar hij te horen kreeg dat Ajax genoeg heeft verkocht. Hij moet blijven.

Talloze buitenlanders kwamen naar de eredivisie. ‘Ik ben heel blij om bij deze club te zijn’, zegt de Argentijn Ezequiel Bullaude op de website van Feyenoord. In een ander bericht zegt linksachter André Björkan (Noorwegen) zelfs: ‘Ik ben extreem blij om hier nu te zijn.’ Feyenoord onderging een transformatie, met de toelichting van directeur Dennis te Kloese dat het ‘heel moeilijk’ is om weerstand te bieden aan de grote markten.

Het Nederlandse voetbal telde 661 transfers, al ging het lang niet overal om veel geld. Dat clubs zouden omvallen door corona, daarvan is niets gebleken, mede dankzij de staat, via NOW-gelden. Bij PSV ging het na de terugkeer van Luuk de Jong vooral over Cody Gakpo. Vertrok hij of juist niet? Hij weerstond de druk, zelfs toen een privévliegtuig klaarstond.

De competitie begint een beetje opnieuw, met tal van nieuwe, onbekende spelers, in de wetenschap dat de top liever spelers uit het buitenland haalt dan van andere Nederlandse clubs. Ajax kocht Owen Wijndal van AZ, qua Nederlanders. Nog een paar voorbeelden: Quinten Timber ging van Utrecht naar Feyenoord, Mees de Wit van Zwolle naar AZ en Joey Veerman van Heerenveen naar PSV, maar dat is alweer een half jaar geleden.

Nee, dan liever buitenlanders (gemiddeld ook goedkoper) of Nederlanders die terugkeren na een al dan niet mislukt avontuur, van Javairo Dilrosun tot Luuk de Jong, van Xavi Simons tot Anwar El Ghazi, van Brian Brobbey tot de duurste aankoop van allemaal: Steven Bergwijn.