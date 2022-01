Staatsbedrijf Dubai pompt miljoenen in Europese topcompetitie golf en verdubbelt prijzengeld

Profgolfer Joost Luiten Beeld Ross Kinnaird/Getty Images

Op het hoogste golfniveau van Europa is er bijna sprake van een verdubbeling van de prijzenpot ten opzichte van vorig jaar. Voor het eerst overschrijdt het totale prijzengeld van de Europese tour de grens van 200 miljoen dollar (175 miljoen euro).

Verantwoordelijk voor de financiële impuls is het staatsbedrijf Dubai Ports World uit de Verenigde Arabische Emiraten, een beheerder van containerhavens. De onderneming heeft tevens een naamswijziging bedongen. De naam ‘European Tour’ is vervangen door: DP World Tour.

In hoeverre de Nederlandse golfers profiteren van de kapitaalinjectie is geheel afhankelijk van hun prestaties op de baan. In het professionele golf beginnen de verdiensten pas als spelers na de eerste twee dagen (na 36 holes) de schifting overleven en het weekend halen, de cut.

Op de Europese tour ontvangt de winnaar 16,67 procent van het totale prijzengeld van het toernooi en de nummer twee ruim 11 procent. Voor het jaarlijks hoog genoteerde openingstoernooi in Abu Dhabi – met 8 miljoen dollar prijzengeld – betekent dat een cheque van 1,33 miljoen dollar voor de winnaar. Wie wel het weekend haalt maar daarin als laatste eindigt, gaat met circa 15 duizend dollar naar huis.

Challenge Tour

Nederlands beste golfer Joost Luiten (36) is blij met de miljoenenimpuls uit Dubai. ‘Hoe meer er voor ons als spelers te verdienen is, hoe gunstiger. Daar ga ik niet over liegen’, zegt hij vanuit Abu Dhabi waar hij donderdag zeer teleurstellend aan zijn seizoen is begonnen. ‘Maar vooropgesteld, op de Europese tour hadden we al niks te klagen’, aldus de man die sinds 2016 gemiddeld 900 duizend euro per jaar aan prijzengeld verdiende. ‘Ik vind het vooral een goede zaak dat DP World ook investeert in het tweede profniveau van Europa, de Challenge Tour. Daar viel de afgelopen jaren geen droog brood te verdienen. Wil je jonge jongens motiveren en behouden voor de golfsport, dan moet daar wel wat tegenover staan. Jongens op de Challenge Tour werken er net zo hard voor als wij, maar zij moeten geld bijleggen.’

Daan Huizing (31) weet er alles van. Hij speelde de afgelopen zeven jaar op de Challenge Tour, waar hij zijn hoofd alleen dankzij enkele goede sponsoren boven water kon houden. Een seizoen op het één na hoogste niveau van Europa kost een golfer aan reis- en verblijfkosten en coaches zo’n 60 duizend euro per jaar. Een vergelijkbaar bedrag per jaar won Huizing sinds 2016 gemiddeld aan prijzengeld. ‘Van de verdiensten op de Challenge Tour kun je bijna niet leven’, stelt Huizing, die afgelopen jaar promoveerde naar de golfelite. ‘De financiële impuls voor de opleidingstour leidt tot meer aanwas en een betere doorstroming naar het hoogste niveau.’

Voor de belangrijkste Europese golfcompetitie zijn de vele extra miljoenen een geschenk. De afgelopen jaren had de tour het financieel zwaar. Het gat met de rijke Amerikaanse PGA-tour, waar ook de absolute Europese toppers op actief zijn, werd steeds groter. Bovendien heeft de Aziatische golftour de komende jaren ambitieuze plannen. Azië wordt in de golfwereld gezien als een slapende reus.

Kort nadat vorig najaar bekend werd dat een investeringsmaatschappij uit Saudi-Arabië de komende tien jaar 200 miljoen dollar steekt in het Aziatische profcircuit, maakte de Europese tour de plannen uit Dubai wereldkundig. Volgens Luiten is de miljoenenimpuls voor de Europese tour ‘noodzakelijk om op termijn te kunnen blijven concurreren met de Amerikaanse en de Aziatische tour.’

De vernieuwde Europese golftour breidt dit seizoen uit naar 47 toernooien in 27 landen met een minimum gegarandeerd prijzengeld van 2 miljoen dollar per toernooi. Het eindejaarstoernooi dat in november in Dubai op de agenda staat, kent zelfs een recordbedrag van 10 miljoen dollar aan prijzengeld.

Dutch Open

Het enige Nederlandse toernooi dat deel uitmaakt van het hoogste golfcircuit van Europa, Dutch Open, ziet dit jaar zijn prijzenpot ten opzichte van 2021 bijna verdubbelen naar 2 miljoen dollar (1,75 miljoen euro). Toernooidirecteur Daan Slooter is blij met de opwaardering van de golfcompetitie in zijn geheel en die van de kleinere toernooien – zoals het Dutch Open – in het bijzonder. ‘Het is een goede ontwikkeling dat alle golfers, over de hele linie, kunnen profiteren van de investeringen.’

Slooter verwacht niet dat het voor hem nu veel makkelijker wordt om een grote naam te strikken. ‘Wij moeten ons onderscheiden op andere gebieden, spelers moeten zich echt thuis voelen op het Dutch Open. We willen naast enkele wereldtoppers vooral in de breedte een sterk veld hebben. Onze verhuizing op de kalender van september naar mei zal daar zeker bij helpen.’