Staat Chelsea op instorten nu Abramowicz Engeland niet in mag?

Staat het Roman Empire op instorten? Na het veroveren van de FA Cup zaterdagavond op Manchester United (1-0) is er lichte paniek uitgebroken bij Chelsea. De Russische clubeigenaar Roman Abramowicz, zo werd op Pinksterdag bekend, zit in zijn vaderland en kan niet naar het Verenigd Koninkrijk reizen omdat er problemen zijn bij het verlengen van zijn visum.

Gary Cahill van Chelsea houdt de Emirates FA Cup omhoog na de overwinning op Manchester United. Foto Getty Images

Een weigering kan grote gevolgen hebben voor Chelsea. Sinds de 51-jarige Rus de club in 2003 heeft gekocht, beleeft Chelsea een gouden tijdperk, waarin onder meer de Champions League werd gewonnen.

Sinds de mislukte gifaanval op de Russische ex-spion Sergei Skripal in Salisbury klinkt de roep om maatregelen tegen Londense oligarchen. Abramowicz, die goede banden koestert met Vladimir Poetin, is de bekendste onder hen. De visumproblemen dragen bij tot de onrust bij de kampioen van 2017 die zich dit seizoen niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Manager Antonio Conte leeft in onmin met de clubleiding en een deel van zijn spelers, vooral de Brazilianen. De Belg Eden Hazard weigert bij te tekenen voordat hij zeker weet dat er goede spelers naar Stamford Bridge komen.

Het was juist de kleine dribbelaar uit La Louviere die de 137ste finale van ’s werelds oudste bekercompetitie besliste. Fenomenaal was de manier waarop hij in de twintigste minuut door een balaanname het veld open legde. Hij kon op keeper David de Gea afgaan, totdat hij in de zestien op lompe wijze werd neergelegd door Phil Jones. Koel benutte Hazard de strafschop. Het was verdiend. Chelsea toonde meer passie, verdedigde hardnekkiger en had een even simpel als duidelijk strijdplan: alles op Oliver Giroud en hopen dat de bal voor de snelle voeten van Hazard komt.

De Londenaren profiteerden bovendien van het gebrek aan bravoure en beleving bij de Manchester. Na afloop zei Manchester-coach Jose Mourinho dat Hazard het verschil was tussen beide ploegen. Maar wat is er gebeurd met Alexis Sanchez, de Chileen die schitterde bij Arsenal maar ondanks een weeksalaris van vier ton weinig laat zien bij United? Met Marcus Rashford die zo knap was doorgebroken onder Louis van Gaal? Met Paul Pogba, van wiens transfer naar Old Trafford alleen zaakwaarnemer Mino Raiola beter lijkt te zijn geworden? Net als zijn voorgangers kan ook Mourinho niet ontsnappen van de schaduw van Sir Alex.

In de tweede helft joeg United vergeefs op de gelijkmaker, maar de beste kans viel aan de andere kant toen een slappe inzet van Marcos Alonso werd gekeerd door De Gea. Met hem, ’s wereld beste doelman, is meteen de reden genoemd waarom Manchester dit jaar toch nog op de tweede plek is geëindigd.

Nu is het dus ook ‘runner-up’ in de beker. Zonder veel enthousiasme nam Mourinho de zilveren medaille aan van de weduwe van Ray Wilkins, de pas overleden ster die voor beide clubs heeft gespeeld. Clubs die om uiteenlopende redenen moeizame tijden beleven.

Zelden waren de regels uit de christelijke hymne Abide with me die traditioneel voor de Engelse bekerfinale klinkt, toepasselijker: Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt / Alles verdoft wat glans bezat en gloed.