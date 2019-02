St. Louis is door het indrukwekkende programma de schaakhoofdstad van de wereld

In 2009 was niet te voorzien dat het Amerikaanse kampioenschap in St. Louis grote gevolgen zou hebben. De lokale sponsor, multimiljonair Rex Sinquefield, was zo tevreden over het toernooi dat hij besloot zijn verbintenis met het schaken te intensiveren. Hij gaf het nationale kampioenschap permanent onderdak en hij organiseerde andere evenementen. Zo veel zelfs dat St. Louis tegenwoordig de hoofdstad van de schaakwereld wordt genoemd.

Het indrukwekkende programma van dit jaar begon onlangs met een door de Russin Goenina gewonnen vrouwentienkamp. Op dit moment loopt een matchtoernooi, waarin de vijf sterkste Amerikaanse spelers het in rapid- en blitzpartijen opnemen tegen vijf buitenlandse invités. Eregast is Fabiano Caruana, die na zijn nederlaag in de WK-match tegen Magnus Carlsen rust nam en het Tata Steel toernooi en het Gibraltar Open aan zich voorbij liet gaan.

Caruana had zich geen betere rentree kunnen wensen. Hij laat in zijn tweekamp weinig heel van de Indiër Penteala Harikrishna. Na acht van de twaalf rapidpartijen leidt hij met 7-1. Denk niet dat de organisatoren voor Caruana een te gemakkelijke tegenstander hebben uitgezocht. Harikrishna is een sterke speler, die op de 26ste plaats van de wereldranglijst staat.

Ook in de andere matches doen de Amerikanen het goed op één uitzondering na. Nationaal kampioen Sam Shankland heeft opvallend weinig in te brengen tegen de Hongaar ­Richard Rapport en staat met 6-2-achter. Het droomjaar 2018, waarin Shankland bijna alles won, is voorbij.