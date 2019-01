Spurs ziet kans op bekerfinale in strafschoppenreeks door de vingers glippen

Tottenham Hotspur was zonder de gebruikelijke voorhoede naar Stamford Bridge gekomen. Harry Kane en Dele Alli zijn geblesseerd, terwijl Son Heung-Min voor Zuid-Korea speelt bij de kampioenschappen van Azië. Dat werd goed zichtbaar, voorin konden de gasten in de eerste helft geen vuist maken, niet in voetbaltechnisch opzicht althans. Bijkomend nadeel bij het streven om voor het eerst in elf jaar weer eens een prijs te winnen was een slaperige achterhoede.

Na een klein half uur spelen gaf Toby Alderweireld op goedkope wijze een hoekschop weg. Bij het verdedigen daarvan liet Spurs twee spelers vrij staan bij de rand van de zestien meter. Een van hen, de N’Golo Kante, ontving de door Fernando Llorente weggekopte bal en schoot door liefst drie paar benen binnen. De kleine en bescheiden Fransman, die onder Sarri een stuk verder naar voren is gaan spelen, wist zich zoals wel vaker amper een houding te geven bij het vieren van de treffer.

Nalatig

De tweede treffer, tien minuten later, was ook een geval van nalatigheid. Erik Dier was te druk met klagen, terwijl Ross Barkley razendsnel een vrije trap nam. Hij schoof de bal naar Eden Hazard die op rechts Pedro bereikte. De Spanjaard gaf voor aan de aanstormende Hazard, die behendig binnenschoot. Kort voor rust had Spurs geluk dat het geen strafschop incasseerde nadat Alderweireld Hazard van achter leek neer te leggen. Scheidsrechter Martin Atkinson oordeelde dat de bal werd gespeeld.

Aangemoedigd door zesduizend aanhangers vocht Spurs na de theepauze terug. Het was in de 50ste minuut uitgerekend de verguisde Llorente die de aansluitingstreffer maakte, middels een kopbal uit een heerlijke voorzet van invaller Danny Rose. Het was de eerste kans van de bezoekers. Het bracht pit in de wedstrijd. Toen Kante Rose, net voor de dug-outs, fors aanpakte ontstond er een opstootje, maar dat was een schim van de gedenkwaardige Battle of the Bridge die hier in 2016 plaatsvond.

Op en neer deinsde de bekerwedstrijd daarna. Chelsea zoekend naar de bevrijdende, derde treffer en Spurs counterend. Kansen waren er voor de Spanjaarden, Pedro aan de ene en Llorente aan de andere kant. De beste speler op het veld was Hazard, die blij was dat hij niet langer een valse 9 was, maar de vrijheid had te dribbelen waar hij wilde. In de punt stond OIiver Giroud, maar die had geen gelukkige wedstrijd en zal plaatsmaken voor Gonzalo Higuain. De winteraankoop van Juventus werd voor de wedstrijd gepresenteerd.

Veel Chelsea-spelers hadden maar wat graag gezien dat de Argentijn deze wedstrijd al mee had gespeeld, zeker toen Giroud in blessuretijd twee goede kansen miste. Omdat uitdoelpunten niet dubbel tellen in deze bekercompetitie – een prima innovatie – en geen extra tijd wordt gespeeld, gingen de spelers na negentig minuten over tot het nemen van strafschoppen. Eric Dier en Lucas Moura misten, terwijl de Chelsea spelers hun penalty’s vol vertrouwen scoorden.

Zodoende loopt Spurs wederom een prijs mis.