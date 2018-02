Spurs weten hekkensluiter derde divisie niet opzij te zetten in FA Cup

De bekerwedstrijd bij de hekkensluiter van de derde divisie eindigde in 2-2. Voor de kleine club uit de buurt van Manchester gaat nu een droom in vervulling: een replay op Wembley. Het was de opmerkelijkste uitslag in de vijfde ronde van het toernooi om de FA Cup.



Speciaal voor de komst van de achtvoudige bekerwinnaar was er afgelopen week een verse grasmat uit Slovenië neergelegd op Spotland, het statdion van Rochdale. Spurstrainer Mauricio Pochettino had gezegd dat er niet te voetballen viel op het zanderige veld, waar Rochdale eerder de Londense clubs Bromley en Millwall had uitgeschakeld. De Argentijn besloot sterren als Christian Eriksen, Harry Kane en Dele Alli op de reservebank te posteren, iets waar hij spijt van zou krijgen.



Het was voor de tienduizend toeschouwers in het uitverkochte stadion niet te zien dat er op de ranglijsten maar liefst 63 plekken tussen beide clubs gapen. De thuisploeg zette hoog druk en kwam kort voor rust verdiend op voorsprong door een treffer van de 33-jarige topscorer Ian Henderson, die voetbal vorig jaar bijna had verruild voor een studie tandheelkunde. Voor Spurs gingen de gedachten terug naar de vorige ronde, toen het bijna werd verslagen door vierdeklasser Newport County.