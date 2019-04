Spurs vs. Ajax is vooral het duel van Christian Eriksen en Frenkie de Jong

Frenkie de Jong maandag tijdens de training. Beeld BSR Agency

Trainer Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur duwde Ajax de laatste weken handig in de favorietenrol voor het bereiken van de finale van de Champions League, op 1 juni in Madrid. Hij klaagde zaterdag na de nederlaag tegen West Ham United, het eerste verlies in het nieuwe stadion, dat het oneerlijk was dat Ajax een week vrij had gekregen dankzij ingrijpen van de KNVB. Collega Erik ten Hag pareerde maandag gewiekst, met de opmerking dat het misschien ook oneerlijk is dat Ajax per jaar tien miljoen euro aan tv-geld incasseert en Spurs 200 miljoen. Hoe liggen de verhoudingen op het veld?

Een voorbeschouwing in vier aspecten

Spelers

Zeker is dat Spurs gehandicapt is, in aanvallende zin met name. Harry Kane, topschutter van het WK in Rusland en aanvoerder van de nationale ploeg, is herstellende van een blessure. De Koreaan Heung-min Son, die onder meer drie van de vier Spurs-doelpunten maakte in de spectaculaire kwartfinales tegen Manchester City, is het eerste duel geschorst. Het lijkt logisch dat de Bask Fernando Llorente voetbalt, al houdt Ajax rekening met meerdere aanvallende varianten.

Lees hier hoe Ajax-trainer Erik ten Hag uitgroeide tot een fenomeen.

Zeker is dat Spurs op de vleugels veel handigheid en snelheid heeft, met de Braziliaan Lucas Moura en de Brit Dele Alli, die allebei graag zwerven en gaan waar ze kansen zien. Ze zijn ook nogal wisselvallig, het zijn een beetje alles-of-niets-spelers. Bij Ajax is iedereen fit. Rechtsachter Noussair Mazraoui zal vermoedelijk Joël Veltman vervangen, hoe goed die het ook deed.

Fitheid

Ajax oogt topfit. Niemand is geschorst. Niemand is geblesseerd. De vreugde en het plezier spatten ook van de training van maandag, met opgewonden kreten na mooie acties en een brede lach bij menigeen. Spurs lijkt wat vermoeider, hoewel dat deels schijn kan zijn en de ploeg zich volledig richt op de wedstrijden tegen Ajax, wetende dat succes in de Champions League de laatste kans is op een prijs. Aanvallende impulsen zullen er ook zijn van de vleugelverdedigers. Mannen als Kieran Trippier en Danny Rose hebben veel drang naar voren. Trippier, vermoedelijk terug in de basisploeg, beschikt daarbij over een geweldige traptechniek.

Het duel met West Ham van zaterdag, waarin de ploeg voluit moest gaan in de felle strijd om plaatsen in de Champions League van volgend seizoen, was van zeer matig gehalte. Menig speler van Spurs beleefde ook een lang en bovendien succesvol WK, wat zich mogelijk doet voelen nu het seizoen het einde nadert. Doelman Hugo Lloris werd wereldkampioen, de Belgen Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, alsmede de Britten Trippier, Rose, Dele Alli, Eric Dier en Kane bereikten de ‘kleine’ finale.

Het veld van het nieuwe stadion is ook nog niet geweldig, een probleem waarmee de Johan Cruijff Arena tijden kampte na de opening in 1996. Ajax maakt qua fitheid juist een geweldige indruk, wat bijvoorbeeld goed te zien was in de uitwedstrijden tegen Real Madrid en Juventus, toen Ajax het verschil maakte na rust. Dat komt ook door het uitstekende positiespel van Ajax met compact spel en combinaties die soms zo van de tekentafel afkomstig lijken, zo secuur en snel. Daarmee speelt Ajax veel tegenstanders kapot, mede omdat de bal nu eenmaal altijd sneller is dan de man.

Oude bekenden

Van de vier oud-Ajacieden bij Spurs zullen er zeker drie meedoen, al bestaat in sommige kringen nog wat twijfel over de inzetbaarheid van Jan Vertonghen. Mist de Belg het duel, dan is oud-Ajacied Davinson Sánchez beschikbaar. Normaliter speelt Vertonghen: dan bestaat het verdedigingscentrum uit Toby Alderweireld en de afgelopen zaterdag gespaarde Vertonghen. Goed, op elkaar ingespeeld, niet altijd even standvastig tegen tegenstanders met veel techniek in de kleine ruimte, opponenten met veel beweging. Oud-Ajacied Christian Eriksen is de middenvelder met de ideeën, met de steekpass. Hij was eigenlijk een soort voorganger van Frenkie de Jong bij Ajax, al speelt hij dan aanvallende middenvelder en is De Jong meer controleur.

Oud-Ajacied Christian Eriksen. Beeld EPA

Het wachten is eigenlijk totdat Eriksen de stap maakt naar een van de allergrootste clubs in Europa. Hij is al talloze malen in verband gebracht met Barcelona. Hij ziet diepte in het spel, is bij de meeste aanvallen betrokken, is conditioneel ongelooflijk sterk en heeft een uitstekende spelhervatting, zowel hoekschop als vrije trap. Als meest aanvallende middenvelder zal hij zijn landgenoot Lasse Schöne geregeld tegenkomen. In de laatste wedstrijd tegen City maakte hij in de slotminuut een onbegrijpelijke blunder door de bal verkeerd terug te spelen. Spurs kwam met de schrik vrij omdat de goal door ingrijpen van de VAR werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Middenveld

Het middenveldspel is altijd interessant. Hoe gaat Tottenham Frenkie de Jong afstoppen bij diens pogingen het spel gestalte te geven? De Jong, met zijn dribbels en passing, meestal vanuit de linkerzone, heeft al menig coach hoofdbrekens bezorgd. Trainers offeren een speler op om hem af te stoppen. Bovendien levert alle aandacht voor hem zijn kompaan Lasse Schöne meer vrijheid op. Het middenveld van Ajax is uitgebalanceerd en vaardig, met de hooggeschoolde Frenkie de Jong en Lasse Schöne en de diepgaande, slimme Donny van de Beek, vaak ondersteund door de wat inzakkende Tadic, Neres of Ziyech.

Bij Spurs weet Eriksen zich omringd door fysieke sterke spelers, of dat nu de Keniaan Victor Wanyama en de Brit Eric Dier zijn of de Fransman Moussa Sissoko. De laatste was niet helemaal fit. De laatste keer dat Ajax tegen een Britse ploeg speelde, in de finale van de Europa League van 2017, ontmantelde trainer José Mourinho in naam van Manchester United het spel van Ajax volledig, door totaal niet op te bouwen en gewoon de lange bal te spelen op de Belg Fellaini waarna anderen aansloten. De kans dat Spurs zich bedient van een dergelijke tactiek is niet zo heel groot, al is het maar omdat Pochettino daarvoor niet echt de spelers heeft. Doet hij dat wel, dan is Llorente het aanspeelpunt. Bovendien is het huidige Ajax beter dan de ploeg van twee jaar geleden, en moet het elftal van Erik ten Hag in staat zijn te schakelen als de wedstrijd daarom vraagt.

Aftrap: 21.00 uur. Wedstrijd onder meer te zien op Veronica en bij Ziggo. Scheidsrechter: Antonio Mateu Lahoz (Spanje).