Spurs voelen zich nog niet thuis in tijdelijk stadion Wembley: 2-1 verlies tegen Chelsea

Harder dan gebruikelijk klinkt vooraf het When the Spurs Go Marching In, terwijl de tribunes zijn veranderd in een zee van witte vlaggen. Een op een groot beeldscherm vertoonde film verhaalt, ondersteund door opzwepende muziek, over de rijke geschiedenis van de Noord-Londense club. 'To dare is to do', klinkt het. Maar het lijkt wel of, zodra de boog van Wembley in zicht komt, de Spurs hun moed verliezen.