Spurs verslaan Vitesse in wilde wedstrijd: 3-2

Vitesse-speler Riechedly Bazoer tijdens de wedstrijd. De keeper van de Spurs voorkwam dat zijn schot de gelijkmaker werd. Beeld Pro Shots / Vincent de Vries

Terwijl Vitesse met opgeheven hoofd kan terugreizen, zal de nieuwe Spurs-manager Antonio Conte met gemengde gevoelens terugkijken op zijn debuut. Een geweldige eerste dertig minuten werden gevolgd door een uur lang schutteren. Over twee duels waren de Arnhemmers zelfs de meerderen van de Premier League-ploeg, net zoals Ajax dat twee jaar geleden was. De scores van nu - 1-0 en 2-3 - halen pijnlijke herinneringen op aan die tweeluik.



Lang had het Conte Effect niet op zich laten wachten. Een minuut nadat Harry Kane de aftrap had verricht kreeg Son Heung-Min een uitgelezen kans om de openingstreffer te scoren, maar zijn te zachte inzet werd van de lijn gehaald door een Vitesse-verdediger. Hiermee was de toon gezet. Tottenham, spelend in de sterkste opstelling, wilde wraak nemen op de Schande van Arnhem, de 1-0 nederlaag van twee weken geleden met een reserveteam.

Dure misser

Meer nog wilden de spelers van de thuisploeg zich van hun beste kant laten tegenover hun nieuwe baas met zijn maatpak en glimmende schoenen. Hoezeer de komst van de Italiaan tot de verbeelding spreekt was reeds gebleken uit de kaartverkoop. Tot Conte's komst waren er slechts 20.000 kaarten verkocht voor deze donderdagavond-wedstrijd in de Conference League, maar dat aantal is sinds maandag meer dan verdubbeld.

Het meeste lawaai kwam in de openingsfase van de 1500 meegereisde Vitesse-fans, die in de vierde minuut massaal riepen om een strafschop nadat Nikolai Frederiksen in het vijandelijke strafschopgebied was aangetikt . De Italiaanse scheidsrechter Marco di Bello had geen interesse. De VAR evenmin. Dezelfde Frederiksen kreeg een paar minuten later vanaf de rand van de zestien alle tijd om uit te haken, maar zijn schot eindigde naast het doel.

Dat was een dure misser, want kort daarop wist Son wel het doel te vinden. Nadat doelpogingen van Kane en Lucas Moura waren gestrand schoot de Zuid-Koreaan knap raak met een diagonaal schot. Daarmee was het hek van de dam, in ieder geval tijdelijk. De Spurs zetten de ene na de andere vloeiende aanval op. De verdedigers van Vitesse hadden geen antwoord op de klasse van het gretige aanvalstrio Moura-Kane-Son.

In de 22e minuut maakte de kleine Braziliaan een aanval af die door Son en Kane was opgezet. Binnen een half uur stond de 3-0 op het scorebord toen Jacob Rasmussen een inzet van Kane over de eigen doellijn gleed. De doellijntechnologie was onverbiddelijk. ‘Oh, when the Spurs go marching on,’ klonk het op de South Stand, de op een na grootste tribune van Europa. Er dreigde een afstraffing voor het Arnhemse vreemdelingenlegioen.

Hoop puttend uit de eerste kansen gaf Vitesse zich niet gewonnen. Sondre Tronstad testte Hugo Lloris met een fantastisch schot, maar met zijn vingertoppen werkte doelman de Fransman de bal over de lat. Uit de daarop volgende hoekschop kopte Rasmussen knap raak. Na vergeefse pogingen tegen Norwich City, Southampton en Liverpool was dit de eerste goal van Vitesse ooit op Engelse bodem.

Spurs

De Spurs werden vervolgens Spursy. Bij de zijlijn verspeelde Moura de bal, waarna Matus Bero de aansluitingstreffer maakte. Langs de kant wist Conte niet wat hij zag. Na de rust ging Vitesse brutaal op jacht naar de gelijkmaker en de Londenaren vielen terug naar een bedenkelijk niveau. Op een uur spelen moest de thuisploeg ook nog eens met tien man verder toen de Argentijnse verdediger Cristian Romero zijn tweede gele kaart kreeg.

Met een heerlijk schot leek Riechedly Bazoer zijn team op gelijke hoogte te brengen, maar Lloris liet zien dat hij een van 's werelds beste keepers is. Dansend en springend joegen de Vitesse-fans hun helden naar voren. Conte zag zich gedwongen om Son en Moura eruit te halen, om de achterhoede te versterken. Groot was de opluchting bij de Spurs toen Danilho Doekhi binnen korte tijd twee keer geel kreeg na overtredingen op Sanchez en Kane.

Het rood van Doekhi vormde een nieuw keerpunt in deze thriller. Vijf minuten voor tijd kon Emerson Royal alleen richting het Vitesse-doel stormen, waarbij hij de uitgelopen Markus Schubert ontmoette. De Duitser stompte de bal weg, wat hem meteen rood opleverde. Een zwaardere bestraffing staat de Vitesse-fan te wachten die voor grote hilariteit zorgde door juichend het veld over de steken, richting zijn landgenoten.

Maar uiteindelijk was het Tottenham Hotspur, met de schrik vrijgekomen, dat reden tot juichen had.