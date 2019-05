Spurs schoppend ten onder in generale repetitie voor Champions League-return tegen Ajax

De uit-vorm van Spurs biedt weinig reden tot optimisme voor het bezoek aan Amsterdam. Van de laatste tien voorbije uitwedstrijden, verloren de Londenaren er negen. De enige zege werd geboekt bij Borussia Dortmund voor de Champions League. En nu bleek dus zelfs Bournemouth te sterk, de club waar Tottenham in 1957 de enige en laatste nederlaag leed. Dat ging om een bekerduel tegen wat toen nog de Bournemouth & Boscombe Football Club heette.

De ploeg van Mauricio Pochettino begon goed. Lucas Moura zag een schot vanaf de middenlijn net naast gaan en Mark Travers, de debutant in het doel van de Cherries, keerde een doelpoging van de Braziliaan. Dele Alli kende goede momenten maar ook hij wist de 19-jarige Ier niet te passeren. Langzaam maakte hoop plaats voor frustratie bij de Spurs, net als bij de wedstrijd in 2016 tegen Chelsea, toen de spelers een waas voor de ogen kregen nadat ze de laatste titelkans hadden verspeeld.

Christian Eriksen, Dele Alli en Eric Dier protesteren na de rode kaart voor Son Heung-min. Beeld Action Images via Reuters

Kort voor rust trapte de anders zo koele Son in een provocatie van de Colombiaan Jefferson Lerma en duwde hem tegen de grond. Scheidsrechter Craig Pawson, niet de beste in de Premier League, gaf meteen rood. Hij had ook Eric Dier weg kunnen sturen toen deze, met geel op zak, Joshua King vloerde bij een tegenaanval. Dier schopte ook nog eens, ongestraft, Callum Wilson onderuit in de zestien. Om erger te voorkomen werd de verdedigende middenvelder tijdens de rust gewisseld.

Lelijke kant

Dat gold ook voor Toby Alderweireld, die geel had gekregen. Geen rode kaarten meer, was de boodschap van Pochettino. Een paar minuten na de onderbreking beging invaller Juan Foyth een belachelijke overtreding die hem meteen rood opleverde. Met negen man hield Tottenham lang stand. Offensieve daden beperkten zich tot wraak nemen op Lerma. Het was zo’n middag waarop de Spurs, spelend zonder Jan Vertonghen, hun lelijke kant lieten zien.

Mark Travers van Bournemouth is er nog net op tijd bij. Beeld Action Images via Reuters

Het verdedigen leek een punt te gaan opleveren, totdat Aké bij een hoekschop aan de aandacht van Alli en Eriksen ontsnapte om zijn achtste treffer in dienst van Bournemouth te scoren. Hoewel het al dertien keer heeft verloren (en maar een keer gelijk heeft gespeeld) staat Tottenham nog steeds in de top-vier, maar het moet op de slotdag gelijk spelen tegen Everton om plaatsing voor de Champions League veilig te stellen. Concurrent Arsenal staat drie punten achter.

‘We hebben nu twee finales voor de boeg,’ constateerde Pochettino na afloop, ‘tegen Ajax en Everton.’ Zonder topscorer Harry Kane en met deze uit-vorm winnen bij een de Amsterdammers die in Londen een half uur lang ‘space football’ lieten zien, zoals de Engelse pers het Ajax-spel noemde, dat lijkt een onmogelijke taak. Maar het is tegelijkertijd de underdogpositie waar het Noord-Londense club zich zo behaaglijk in voelt.