Spurs maken misère compleet met eigen doelpunt

Tottenham Hotspur kan de Engelse landstitel vergeten. De ploeg van Mauricio Pochettino verloor woensdagavond met 2-0 bij Chelsea. Hierdoor is de achterstand op koploper Liverpool, met nog tien wedstrijden te gaan, opgelopen tot negen punten, met een slechter doelsaldo. Op Stamford Bridge scoorde de Spaanse uitblinker Pedro de openingstreffer waarna de wedstrijd – typerend voor de Spurs-misère – werd beslist door een eigen doelpunt van Kieran Trippier, die zijn doelman passeerde met een tikkie-terug.

Tottenham's Harry Kane, links, met Chelsea's David Luiz. Beeld AP

Voor de beladen derby ging de meeste aandacht uit naar Chelsea-doelman Kepa die zondag tijdens de League Cup-finale de hoofdrol had opgeëist door zijn weigering te worden gewisseld. Manager Maurizio Sarri liet zien wie de baas was en zette de Bask, de duurste keeper ter wereld, op de reservebank ten faveure van de Argentijn Willy Caballero. De thuisfans, die woedend waren over Kepa’s gedrag, konden het waarderen. Voor Sarri stond er veel op het spel. Bij verlies zou zijn positie onhoudbaar zijn geworden.

De wedstrijd begon voortvarend en reeds in de 6de minuut schoot Chelsea-spits Gonzalo Higuaín op de paal. Een kwartier later kreeg de Argentijn weer een kans. Pedro onderschepte een roekeloze pass van doelman Lloris en gaf de bal aan Eden Hazard, die op zijn beurt Higuaín de kans gaf, maar diens schot ging naast. Chelsea speelde bepaald niet goed en op de tribune klonk gemor over foutieve passes en verloren duels. The Blues, die zesde staan in de Premier League, hebben het befaamde Sarri-bal nog lang niet onder de knie.

Vergeleken met The Battle of the Bridge van mei 2016, toen de Spurs hier schoppend en al de titel verspeelden, was het een rustige wedstrijd, maar Harry Kane veroorzaakte na twintig minuten een relletje door David Luiz op te jagen terwijl deze een bal onder controle probeerde te brengen die de Spurs op vriendschappelijke wijze hadden teruggegeven na een blessurebehandeling. Het was evenwel het soort venijn dat de Spurs misten. Na de nederlaag in het weekeinde bij Burnley had Pochettino geklaagd over de gebrekkige winnersmentaliteit bij zijn ploeg.

Kort voor rust kwamen de gasten bijna op voorsprong toen Harry Winks’ afstandsschot uiteenspatte op de lat, onbereikbaar voor de duikende Caballero. Tien minuten na rust kwam Chelsea op voorsprong toen César Azpilicueta zijn landgenoot Pedro in stelling bracht. De kleine Spanjaard schudde Toby Alderweireld van zich af en scoorde in de korte hoek. De Spurs zochten daarna naar de gelijkmaker. Christian Eriksen leek de 1-1 te scoren, maar Pedro veroverde de bal net op tijd. Vervolgens was het Kane die een kans miste die hij normaal zou hebben benut.

Het doelpunt viel kort voor tijd aan de andere kant, dankzij een misverstand tussen Trippier en Lloris. Voor de Spurs, die al sinds begin jaren zestig wachten op de titel, was Stamford Bridge wederom een brug te ver. Elders op de Engelse velden won Liverpool mede dankzij twee late doelpunten van Virgil van Dijk met 5-0 van Watford, terwijl Manchester City met moeite langs West Ham United kwam (1-0).