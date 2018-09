Spurs lijdt eerste nederlaag tegen verrassend sterk Watford

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag de eerste nederlaag van het seizoen geleden. De aankomende tegenstander van PSV in de Champions League ging in een kolkend Vicarage Road met 2-1 ten onder tegen Watford. Twee dode spelmomenten in de laatste twintig minuten zorgden voor de beslissing. Met een maximale score van twaalf uit vier staat ‘de club van Elton John’ nu verrassend bovenaan, samen met Liverpool en Chelsea.

Elton John door het dolle heen na de zege van Watford. Foto AP

Na de memorabele 3-0 zege tegen Manchester United, afgelopen maandag op Old Trafford, had Tottenham vol vertrouwen de korte reis naar de voorstad boven Londen gemaakt. De ploeg van Mauricio Pochettino vertrouwt op een sterke verdediging, een makkelijk scorende spits en een goede teamgeest. De Argentijnse manager heeft zoveel geloof in zijn selectie dat hij als enige manager in de vijf grote Europese competities deze zomer geen enkele speler heeft aangetrokken.

Maar op een warme nazomerdag ging het mis tegen de openbaring van het nog jonge Premier League-seizoen: Watford. Voor het seizoen werden De Horzels tot de degradatiekandidaten gerekend, terwijl de Spanjaard Javier Gracia geen lang verblijf werd toegedicht bij de club die sinds 2014 zes managers heeft versleten. Hoe anders is het gelopen. Na overwinningen op Brighton, Burnley en Crystal Palace draait het in de top mee. Gaat dit het nieuwe Leicester worden?

Etienne Capoue viert de overwinning van Watford. Foto REUTERS

Het thuisduel tegen Spurs vormde de eerste echte test. De eerste helft was wat rommelig, gesymboliseerd door Michel Vorm die een doeltrap over de eigen achterlijn wist te trappen. De gasten drongen voorzichtig aan, maar creëerden geen echte kansen. Christian Eriksen en Dele Alli wisten Kane niet te vinden. Voorin werd de snelheid van Heung-Son Min gemist, die zaterdag met Zuid-Korea kampioen van Azië was geworden en daardoor dienstplicht wist te ontlopen.

Bij Watford speelde Daryl Janmaat wederom een prima wedstrijd. Met name van zijn voorzetten ging regelmatig gevaar uit. Kort na rust vatte de vlakke ontmoeting vlam toen Abdoulaye Doucoure een voorzet van Lucas Moura in eigen doel kopte. In plaats van te zoeken naar de 0-2 besloten de Spurs-spelers, tot ergernis van Pochettino, de voorsprong te gaan verdedigen. Ze hadden buiten de energie en vechtlust gerekend die uitgaat van Watford-aanvoerder Troy Deeney.

Op tweederde van de wedstrijd zette deze spits en publiekslieveling Davinson Sanchez nabij de cornervlag eenvoudig van de bal waarna zijn voorzet door Spurs-verdediger Toby Alderweireld tegen de kruising van lat en paal werd gekopt. De Londenaren werden er niet door wakker geschud. Drie minuten later lag de bal wel achter Vorm toen Deeney een vrije trap van Jose Holebas binnenkopte. Spurs vocht terug en uit een counter leek Kane te gaan scoren, maar een attente Janmaat onderschepte de bal.

Even later stichtte de back wederom gevaar en de hoekschop die daaruit voortkwam, genomen door Holebas, werd keihard ingekopt door de Noord-Ier Craig Cathcart: 2-1. Het was opmerkelijk hoe kwetsbaar Spurs is bij voorzetten, terwijl het geen gebrek een lengte heeft. In de slotfase kreeg Kane een gouden kans op een gelijkmaker, maar zijn kopbal vloog nipt over. De eerste Premier League-zege van Watford op Tottenham was een feit.