Spurs halvefinalist in Champions League na nipt verlies en nu tegenstander van Ajax

Llorente maakt het derde doelpunt voor de Spurs en bepaalt de eindstand op 4-3. Beeld REUTERS

Een turbulent begin van de wedstrijd met vier treffers in de eerste elf minuten en de 3-2 voor City in de 21ste minuut, zorgde ervoor dat alles nog mogelijk was in de tweede helft. Daarin begon de thuisploeg het doel van Spurs-keeper Hugo Lloris te belegeren. Kevin De Bruyne speelde Sergio Agüero vrij en die schoot de belangrijke vierde treffer binnen voor City. De Spaanse invaller Fernando Llorente liep een kwartier voor tijd met zijn bekken de 4-3 binnen waardoor Tottenham zich over twee duels de winnaar mocht noemen.

De openingsfase in het Etihad-stadion in Manchester was voor de recordboeken. Raheem Sterling opende de score in de vierde minuut. Son Hueng-min bracht de Spurs met twee fraaie doelpunten na geschutter van Aymeric Laporte echter in een zetel. Een schot van Bernardo Silva, van richting veranderd door Danny Rose, zorgde na elf minuten voor de 2-2. Tien minuten later bracht Sterling weer City met zijn tweede treffer helemaal terug in de wedstrijd.

Ajax treft Tottenham op 30 april of 1 mei in het nieuwe stadion van de Spurs. Het is voor de Spurs de eerste keer dat het zich plaatst voor de halve finales van de Champions League. De Londense club haalde in 1962 de halve finale van de Europa Cup 1, maar verloor toen van Benfica.