Spurs boeken eerste competitiezege in 28 jaar bij Chelsea: 1-3

Kansrijke schoten

Met de net van een blessure herstelde talisman Harry Kane op de bank, begon Tottenham goed aan de Londense derby en kreeg na tien minuten een prachtige kans, ware het niet dat Dele Alli, al weken zoeken naar zijn oude vorm, een scherpe voorzet van Christian Eriksen naast kopte. De gasten combineerden als altijd op fluwelen wijze, maar de aanvallen strandden stuk voor stuk op de hechte verdediging van The Blues. Chelsea, dat zorgeloos op de counter speelde, was ondertussen wat gevaarlijker geworden, met kansrijke schoten van Willian en Victor Moses. Spurs-manager Mauricio Pochettino liet Kane alvast warm lopen, alsof hij Chelsea wilde waarschuwen.



De openingstreffer, na een half uur, kwam evenwel uit de lucht vallen, zeker voor Davinson Sanchez en zijn doelman Hugo Lloris die zich verkeken op een voorzet van Moses. Alvaro Morata kopte binnen en is nu topscorer in de Premier League waar het om treffers met het hoofd gaat. In de slotfase van de eerste helft was de 2-0 dichterbij dan de 1-1, maar opeens was daar Eriksen die ruimte kreeg voor een afstandsschot en met wonderbaarlijke 'dipper' gelijk maakte, in hetzelfde doel was waar de Deen vorig jaar de score had geopend in een pot die voor Spurs verloren zou gaan. Doelman Willy Caballero wist niet wat hem was overkomen.



De gelijkmaker bleek de haantjes uit Noord-Londen vleugels te hebben gegeven, het geloof dat Chelsea te verslaan is. Op het nippertje, want het intieme - en intimiderende - Stamford Bridge zal komende jaren helaas verdwijnen. En het was uitgerekend Alli die Spurs op een uur spelen de voorsprong gaf. Op bergkampiaanse wijze nam hij een heerlijke pass van Eric Dier aan om Caballero voor het oog van de Spurs-aanhang te verschalken. De meegereisde fans waren nog niet klaar met juichen en de 1-3 lag erin, wederom Alli die profiteerde van slaperig verdedigen bij de thuisploeg. Het O When the Spurs Go Marching On moet tot in King's Road te horen zijn geweest. Tottenham was in het paradijs.