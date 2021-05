Sprookje door strafschoppen: underdog Villarreal wint Europa League

Geronimo Rulli, de keeper van Villarreal, stopt de 22ste penalty van de avond. Hierdoor wint de Spaanse underdog de Europa League. Beeld AFP

De Gele Onderzeeër, zoals de bijnaam van Villarreal luidt, schoot woensdag eerst een gat in de boeg van slagschip United. De betere Britten leken te ontsnappen in hun luxueus uitgeruste reddingsboten door de gelijkmaker, 1-1. Het spectaculairst van de avond was de strafschoppenserie, met 21 benutte strafschoppen op rij, inclusief van doelman Rulli. Daarna miste zijn collega De Gea, omdat Rulli naar de goede hoek dook. Uitzinnige vreugde was het gevolg, bij de eerste echte prijs van Villarreal in de geschiedenis.

In een rommelige, armoedige, Donny van de Beek-loze finale in Gdansk, waarin spierballenvertoon belangrijker was dan fijnzinnigheid, viel United aan. Villarreal trachtte tegen te houden, om in de verlenging enigszins op te leven.

Villarreal koesterde de sympathie, zeker voor de aftrap. Soms heeft het voetbal immers een wondertje nodig, zo’n inbreuk op de gestage ontwikkeling van het grootkapitaal dat zijn prijzenkasten vult met eremetaal, dat nadenkt over groot, groter, grootst. Immense clubs die supporters negeren en onderhandelen over de Super League, omdat Champions League en Europa League niet groot genoeg zijn om de nooit afnemende zucht naar geld te bevredigen.

Zo’n wondertje voltrok zich woensdag in Polen, in Gdansk, in de stad waar eens vakbondsleider Lech Walesa de barricaden beklom om de arbeiders te bevrijden van het communistische juk. Daar, in die tegenwoordig moderne, charmante stad aan de Oostzee, hield de club uit het stadje met 50 duizend inwoners bij Valencia tegen, terwijl het elftal uit de voetbalhoofdstad van Europa zonder fantasie aanviel.

Manchester United was een van de voortrekkers van de gesneefde plannen voor de Super League, al moet de club zich al jaren tevreden stellen met een bijrol in de hoogste kaste van het topvoetbal. Geen kampioenschap sinds 2013, slechts Europees succes in de Europa League. Gewonnen in 2017 tegen Ajax. United had bijna voortdurend de bal voor bijna tienduizend toeschouwers, en drukte Villarreal weg op de eigen helft, zonder al te veel kansen te creëren. Aan de andere kant was het ook moeilijk voor de club die als zevende eindigde in Spanje, zonder werkelijk snelle aanvaller.

Maar Villarreal heeft trainer Unai Emery, die de beker al drie keer won met Sevilla. En de club heeft Dani Parejo, een snelwandelende middenvelder met een traptechniek om te zoenen. Na een half uur gaf Parejo een vrije trap vanaf de linkerflank geweldig voor. Topschutter Gerard Moreno trok zich niets aan van het shirtjestrekken van Lindelöf en werkte de bal na de stuit kundig achter doelman De Gea.

De 1-1 was van de Uruguayaan Edinson Cavani, die na een carambolage als gevolg van een hoekschop van dichtbij scoorde. Sindsdien gebeurde een uur lang, inclusief verlenging, hoegenaamd niets. Dat leidde tot strafschoppen. Villarreal was eerst aan de beurt, United reageerde telkens. Alles ging raak. Tot De Gea.