Sprongservice maakt voor Dynamo het verschil

Een sprongservice van Nico Manenschijn van Dynamo. Beeld Ronald Hoogendoorn

Nico Manenschijn gooit de bal hoog richting het plafond voor zijn service. De 27-jarige volleyballer bij Dynamo doet drie stappen naar voren, terwijl hij naar de bal kijkt om te bepalen waar hij moet slaan. Manenschijn springt omhoog. In de lucht, zwevend boven het veld, komt de genadeklap.

Voor de spelers aan de andere kant van het net voelt de sprongservice van Manenschijn alsof er een raket wordt afgevuurd. Zo doet Nimir Abdelaziz het ook, maar dan nog veel harder. De sprongservice van de 30-jarige Nederlander, die in Modena speelt, wordt wereldwijd gevreesd.

Meer volleyballers zouden die manier van opslaan moeten leren, vindt Dynamo-coach Redbad Strikwerda, die zondag in Doetinchem zijn achtste landstitel wint ten koste van Orion.

De meeste spelers in de eredivisie kiezen voor de minder ingewikkelde floatservice, waarbij de bal lager wordt opgegooid en met minder vaart, maar meer dwarrelend, over het net gaat. Jammer, vindt Strikwerda. ‘De sprongservice zou verplichte kost moeten zijn in de jeugd bij de verenigingen. Als je ermee begint, gaat het eerst honderdduizend keer fout. Nou en? Dit is internationaal al de standaard. Volleybal wordt steeds sneller en harder.’

Bepalende rol

Net als in de voorgaande twee duels in de play-offs tussen Orion en Dynamo speelt de service zondag een bepalende rol. Orion mist servicekanon Adam White, die vlak voor de finalewedstrijden geblesseerd uitvalt met een gebroken vinger. Ook de derde wedstrijd van Orion gaat verloren tegen Dynamo: 0-3, met de setstanden 22-25, 20-25, 25-27. Tot de blessure van White was Orion dit seizoen ongeslagen.

Dynamo-speler Manenschijn is in drie duels verantwoordelijk geweest voor de meeste opslagbeurten van alle spelers: 45 stuks. Zondag serveert hij 16 keer en maakt slechts 2 fouten.

De voordelen zijn dus groot als je de kunst van het springend serveren beheerst. Manenschijn doet het nu zo’n zeven jaar. Het is niet eenvoudig. ‘Je moet er veel uren in stoppen’, zegt Manenschijn. ‘In het begin gaat het vaak fout. Als de opgooi niet goed is, weet je al dat je hem niet voluit kunt nemen. In de lucht moet je goed kijken en naar de achterlijn bewegen. Je moet er ook de kracht hebben om hard te slaan.’

Strikwerda vindt dat de sprongservice verplichte kost moet worden bij verenigingen. Je moet er jong mee beginnen, zegt hij. ‘Ik begon er zelf pas op mijn zestiende mee. Dan kun je het wel leren, maar word je er niet heel goed in. Mijn zoon leerde ik het in de tuin waar hij over een lijntje moest serveren tegen de heg aan. Hij kan het nu.’

International Abdelaziz zag hij het al op jonge leeftijd doen. De jonge Nimir had er schik in. Hij deed niets liever dan de bal bijna tegen het dak aan gooien voor de opslag. ‘De bal gaat bij hem zo hoog. Hij heeft die tijd nodig om te anticiperen, om de balbaan te herkennen en de juiste aanloop te maken.’

Belasting rug

Zelf gist de trainer naar de reden waarom niet meer volleyballers het willen proberen. Blessuregevoeligheid kan een rol spelen. Meer springen geeft extra belasting voor de knieën. Er komt ook veel druk op de onderrug, die in de lucht vlak voor de mep, hol wordt getrokken.

Strikwerda houdt het erop dat de talenten in Nederland te gemakzuchtig zijn. ‘Ze willen de uren er niet in stoppen. Dat is raar, want het is helemaal niet zo moeilijk als je het vergelijkt met een sport als tennis.’

Met een racket slaan is veel moeilijker dan met de hand, zegt de coach. ‘En het balletje is kleiner. Wij hebben een grotere bal, maar we vertikken het om er wat meer mee te doen.’

Manenschijn blinkt met zijn opslag uit in de Nederlandse competitie. In het buitenland schrikken ze niet van zijn harde ballen die met een vaart van zo’n 100 kilometer per uur over het net komen. ‘In de Italiaanse serie A of de Russische superliga zijn ze dat wel gewend’, zegt Strikwerda. ‘Daar is 120 kilometer per uur de norm. Hoe wij serveren stelt in het buitenland niks voor.’

Bij de vrouwen wordt de sprongservice nog minder vaak uitgevoerd dan bij de mannen. Voormalig international Manon Flier deed het wel, zij maakte er haar handelsmerk van. Op internet circuleert een video waarin een opslag van Flier op het strand in slow motion wordt afgespeeld in twee minuten.

De bal gaat hoog richting de wolken, draaiend om zijn as, terwijl Flier de verschillende onderdelen opnoemt. Opgooi, kijken, springen, slaan.

Het klinkt als een gedicht en is een lust voor het oog. Maar net als de beroemde kanonnen van Abdelaziz, die de bal soms bijna tegen het plafond gooide, is er nog geen echte opvolger gevonden.