Sprinttroef op WK afstanden Merijn Scheperkamp is op zijn best onder grote druk

Merijn Scheperkamp van de Jumbo-Visma ploeg. Hij maakt vrijdag zijn WK-debuut op de 500 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Toen Merijn Scheperkamp laatst tussen twee races in met een prullenbakje op het middenterrein van Thialf zat en de inhoud van zijn maag omhoog voelde komen, was hij even winnaar en verliezer tegelijk. De schaatser is regerend Nederlands en Europees kampioen. Hij ontwikkelde zich in razend tempo tot de beste sprinters ter wereld, maar bij die resultaten hoort ook dat hij soms moet overgeven door de zenuwen.

Ooit schaamde hij zich ervoor, zegt de 22-jarige sprinter die vrijdag in Heerenveen zijn WK-debuut maakt op de 500 meter. Dat de NOS de beelden uitzond van zijn hoofd boven de prullenbak was ook niet zijn wens, maar tot zijn verbazing kreeg hij vervolgens diverse reacties op sociale media. ‘Mensen stuurden: ‘hé, ik heb het hier ook lastig mee’. Geen schaatsers, maar mensen die spanning hebben voor een toets of zo.’ Nog steeds denkt Scheperkamp niet: dan ga ik nu zelf ook foto’s op Instagram plaatsen, maar sindsdien ziet hij wel dat het mensen kan helpen.

Een jaar geleden verbaasde Scheperkamp de schaatswereld en zichzelf door zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Hij bemachtigde het enige olympische ticket op de 500 meter, terwijl hij nog lid was van het opleidingsteam van Jumbo-Visma. Hij noemt zichzelf een laatbloeier, was zelfs die zomer nog twee centimeter gegroeid. Eigenlijk, zo vertelde hij na afloop terwijl hij zich verbaasde over alle aandacht die hij plots kreeg, waren de Spelen van 2026 altijd zijn doel.

Hij is geen macho die zichzelf op de borst slaat. Na zijn plaatsing deed Scheperkamp rustig, bijna laconiek zijn verhaal. Met af en toe een glimlach. Mensen denken dat hij een koele kikker is, zegt hij nu, zittend in een restaurant in Thialf. Dat is schijn. Op zijn negende schaatste hij zijn eerste wedstrijd en zolang hij het zich kan herinneren heeft hij last van zenuwen. ‘Ik herinner me nog dat ik hier een belangrijke internationale pupillenwedstrijd had. Ik was aan het inrijden, maar stopte omdat ik zo zenuwachtig was. Kon gewoon niet nog een rondje vol maken. Mijn hele lijf was slap.’ Zodra hij aan de start stond ging het weer. Maar ideaal was anders.

De beste worden

Destijds had hij al de instelling die hij nu nog steeds heeft: hij wil nergens iets laten liggen. Zeker weten dat hij er alles aan gedaan heeft om de beste te worden. ‘Dat brengt ook zenuwen. Want ik betrek dingen vaak op mezelf. Dat is iets wat mijn vader er bij mij in heeft gedrild. Als ik een toets niet haalde en zei: ‘Voor mij zat iemand de hele tijd met een pen te klikken’, zei hij: ‘Je hebt gewoon niet goed geleerd.’ Zo is dat hier ook een beetje. Ik hou niet van excuses.’

Zijn ouders schaatsten vroeger ook. Scheperkamps moeder reed de Elfstedentocht en maakte in haar studententijd deel uit van de baanselectie van Eindhoven. Zijn vader, die nu disciplinemanager inlineskaten is bij schaatsbond KNSB, zat in Jong Oranje met Hein Vergeer en Hilbert van der Duim. Hij stopte op zijn 22ste. ‘Mensen jonger dan hij gingen harder rijden, toen vond hij het niet leuk meer.’

Zijn vader kwam ook laat in een groeispurt. Die kennis hielp toen Scheperkamp moedeloos werd in zijn juniorentijd: de top was in die tijd ver uit zicht en hij had zelfs moeite zich te plaatsen voor nationale kampioenschappen. ‘Mijn vader vindt dat hij veel dingen in zijn carrière niet goed heeft gedaan. Daar trekt hij lessen uit die hij op mij reflecteert. Hij trainde te vroeg te hard, dus deed ik het rustig aan. Hij zei: maak je school gewoon af, je carrière kan nog tot je 35ste duren.’

In de lengte uitgegroeid

Nu is Scheperkamp in de lengte uitgegroeid (1,90 meter), maar wil hij er in de breedte omvang bij. ‘Vorig jaar zei veel: ik ging van ongeveer 74 kilo naar 82 kilo en mijn opening ging daarmee van 9,9 seconden naar 9,7.’ Scheperkamp hoopt er de komende jaren zo’n vier tot zes kilo bij te trainen. ‘Al staar ik me daar niet blind op, er komt meer bij schaatsen kijken. De truc is dat je het ook kwijt moet kunnen op het ijs. Ik denk dat de transitie van kracht op het ijs bij mij in verhouding een van de besten is.’

Het voordeel van laatbloeier zijn: er is nog veel winst te behalen. Tegelijkertijd was hij de afgelopen twee seizoenen op de belangrijkste momenten de beste Nederlandse sprinter. Dat brengt ook verwachtingen mee. De druk die hem lam legde als junior tijdens het inrijden, voelt hij niet meer. Daar groeide hij overheen. Maar een paar jaar geleden merkte hij ineens dat hij misselijk werd tijdens wedstrijden. Zelfs bij trainingswedstrijden.

‘Ik denk omdat alles nieuw was. Door corona schaatsten we ook nog eens zonder publiek in een lege hal. Toen dacht ik wel: oké, dit wordt vervelend. Maar ik besloot het te accepteren, in plaats van me ervoor te schamen. Die instelling hielp, het komt nu niet vaak meer voor, misschien één à twee keer per seizoen.’

Reageren zich af

Negentig procent van de schaatsers is ongelukkig, een uur voor een belangrijke wedstrijd, denkt hij. Iedereen gaat op zijn eigen manier met spanning om. De een huilt. Sommigen reageren zich af op hun omgeving. ‘Dat is dan toch vervelender?’

Overgeven hindert hem niet, zegt hij, als hij zoals laatst tijdens de NK een 500 meter gehad heeft en er nog een moet schaatsen. Het lucht op. ’Ik weet hoe een verlamming voelt, dat heb ik niet. Deze spanning maakt me beter en hoort bij mij.’ Vaak kan hij het overgeven voorkomen door snel te fietsen en zijn hartslag omhoog te werken. ‘Hoe dat fysiek zit weet ik niet precies, maar het helpt. Alleen kon dat tijdens de NK niet, toen moest ik eerst een interview doen.’

Hij, student biologie, vergelijkt graag met de natuur. ‘Als een leeuw achter een antilope aanzit, rent hij ook op z’n hardst. Ik heb dat een beetje met schaatsen, dat ik op mijn hardst schaats als ik echt de drang heb om te presteren. Dan komt er een adrenaline kick. Dan is de stress het hoogst, maar de prestatie ook.’ Voor de goede orde, Scheperkamp is in dit verhaal de leeuw. ‘Ik jaag liever.’