Sprintster Elaine Thompson is terug met snelle 100 meter in Rome

Elaine Thompson en Dina Asher-Smith in actie op de 100 meter in Rome. Beeld Reuters

Belangrijker dan dat: ze versloeg Dina Asher-Smith, de vrouw die zich de afgelopen tijd opwierp als de nieuwe sprintkoningin.

In het Stadio Olimpico was Asher-Smith (23) het snelst weg uit het startblok. Ze nam onmiddellijk afstand van de andere vrouwen, maar in de laatste meters maakte Thompson zich los uit de achtervolgers en stoomde met ferme passen Asher-Smith nog voorbij. De Britse bleef steken op 10,94. Derde werd Aleia Hobbs in 11,12. De Amerikaanse had de eerste 100 meter in de Diamond League van dit jaar, in Shanghai, op haar naam geschreven.

Asher-Smith, afgestudeerd historica (specialisatie: Amerikaanse jazz), was als favoriet naar Italië gereisd. Vorig seizoen had ze, eenmaal verlost van colleges en studieboeken, haar aandacht volledig op de sport gericht en stapelde ze succes op succes. Hoogtepunten waren haar Europese titels op de 100 en 200 meter. Met alle prijzen en zeges van 2018 schraagde ze haar zelfvertrouwen en ze leek haar progressie dit voorjaar onmiddellijk door te zetten. Ze won de 200 meter bij de Diamond League-wedstrijden in Doha en in Stockholm.

Bij haar eerste 100 meter van het seizoen bleek dat zelfvertrouwen en een goede 200 meter nog geen zege op de kortste sprintafstand garanderen. En Thompson had na twee teleurstellende jaren wat recht te zetten. Na haar twee olympische titels, op de 100 en 200 meter, in Rio de Janeiro, was ze wat weggezakt. Terwijl haar landgenoot Usain Bolt afzwaaide op de WK van 2017 kampte zij bij die kampioenschappen met de gevolgen van een virus en stelde ze teleur.

Niet afgeschreven

Vorig jaar was het niet veel beter. Ze liep het podium mis op de 60 meter bij de WK indoor en bleef op de Gemenebestspelen eveneens steken op de hatelijke vierde plaats. Met de overwinning in Rome laat Thompson zien dat ze nog verre van afgeschreven moet worden.

Het startveld van de 100 meter op de Diamond League in Rome had niet misstaan als finale op een WK. Eigenlijk ontbraken er maar twee namen. De Amerikaanse regerend wereldkampioen Tori Bowie was niet in Rome. Ook Dafne Schippers had de wedstrijd laten schieten. De Nederlandse werd de afgelopen maanden dwarsgezeten door een venijnige rugblessure. ‘We hebben het heel langzaamaan moeten opbouwen in de trainingen.’

Even voorzichtig is ze het seizoen begonnen. Zondag loopt Schippers (26) wel in Hengelo de 100 meter bij de FBK Games, maar de combinatie met Rome was te veel van het goede.

Vorige week donderdag stond ze aan de start van de 200 meter bij de Diamond League in Stockholm. Daar moest ze het onderspit delven tegen Asher-Smith en Thompson. Dat wekte geen verbazing. ‘Overall ben ik heel fit, maar ik mis nog het snelheidsgedeelte’, had ze vooraf al voorspeld.

Ze hield aan haar 22,78 in Zweden wel een olympisch startbewijs over. Ze dook tweehonderdsten onder de afgelopen week gepubliceerde limiet voor de Spelen in Tokio van volgend jaar. Namens Nederland voldeden ook Abdi Nageeye (marathon), Sifan Hassan (1.500 meter) en Susan Krumins (10.000 meter) de afgelopen tijd aan de olympische kwalificatie-eisen.

Ook al stond de fine fleur van het internationale sprinten op de baan in Rome, het blijft lastig om de prestaties in perspectief te zetten. Het seizoen ontrolt zich anders dan voorgaande jaren omdat de WK in Doha pas eind september van start gaan, een maand later dan gebruikelijk.

Lang seizoen

Dat stelt atleten voor de uitdaging om een lang seizoen slim in te delen. Niemand kan van april tot begin oktober in topvorm zijn. Schippers, deels gedwongen maar ook deels uit verkiezing, neemt een rustige aanloop en zal in de zomer een trainingsblok inbouwen. En zij is niet de enige die haar kaarten in deze maanden nog tegen de borst houdt. De meeste atleten nemen, als het even kan, de tijd.

Er zijn er ook, zoals de Amerikanen en de Jamaicanen, die de luxe niet hebben om rustig in het seizoen te groeien en tussendoor de wedstrijden even links te laten liggen. De sprinters uit de VS moeten eind juli hun WK-ticket zien te veroveren bij hun nationale kampioenschappen eind juli.

Thompson moet nog eerder in topvorm zijn om zich zeker te stellen van een startbewijs. Zij moet zich eind juni bewijzen. Grote vraag is nu of de olympisch kampioen de vorm die ze nu heeft vast kan houden, of dat de vrouwen die gelijkmatiger naar de WK toewerken straks in Doha gelijk krijgen.

