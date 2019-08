Sprinter Sam Bennett: bemind in de Lage Landen, onbekend in eigen land

Sam Bennett pakt ook de tweede etappe in de Binckbank Tour, met finish in Ardooie. Beeld David Stockman / Belga

Vier sprintetappes telt de Binckbank Tour, en twee daarvan zijn al gewonnen door een Ier met Vlaamse roots. Net als in de openingsetappe van maandag in Hulst was Sam Bennett ook dinsdag in Ardooie de snelste man. De sprinter van Bora-Hansgrohe is tevens klassementsleider in de ronde van de Lage Landen.

Bennett (28) kroonde zich een paar weken terug in Londonderry tot Iers kampioen op de weg. Hij groeide op in Carrick-on-Suir, een plaats in het graafschap Tipperary, maar zijn wieg stond in het Vlaamse Wervik. In België werd hij geïnfecteerd met het wielervirus. Boven zijn bed hing een poster van Tom Boonen.

Bennett werd geboren in België, omdat zijn vader voetballer was bij Eendracht Wervik, dat destijds zijn glorietijd beleefde in de Derde Klasse. Op zijn vierde verhuisde het gezin terug naar Ierland, naar Carrick-on-Suir, de woonplaats van wielerlegende Sean Kelly, vijfvoudig ritwinnaar in de Tour. Zo behield Bennett als vanzelf zijn liefde voor de fiets.

Op zijn zeventiende vertrok hij vervolgens naar Frankrijk. Hij gaf zichzelf drie jaar om prof te worden. Dat werd uiteindelijk iets langer vanwege een aanrijding met een auto en de daaruit voortvloeiende knieproblemen, maar het lukte wel. In Wervik heeft hij nu zelfs een supportersclub.

Bennett is bezig aan een sterk seizoen, hij won al een etappe in de Ronde van San Juan en ook in de UAE Tour en Parijs-Nice (tweemaal) was hij succesvol. In april kwamen daar nog eens twee successen bij in de Ronde van Turkije en in juni zegevierde hij in het Criterium du Dauphiné. En nu dus ook al twee etappes op rij in de Binckbank Tour, de opvolger van de Eneco Tour.

En dat terwijl hij zich dinsdag eigenlijk helemaal niet goed voelde. Lange tijd bungelde Bennett achteraan in het peloton, maar hij werd door zijn ploeggenoten toch naar voren gebracht. Langzaam voelde Bennett de krachten weer terugvloeien. In de straten van Ardooie, vaste finishplek in de Binckbank Tour, draaide het uit op een sprint, omdat een groepje van zes, waaronder Jesper Asselman van Roompot-Charles, vijf kilometer voor de streep was teruggehaald.

Aanvankelijk leek Jasper Philipsen de snelste, maar Bennett had zich goed gepositioneerd en haalde de Belg in de laatste honderd meter bij. Ook Dylan Groenewegen, die derde werd, beet zich stuk op de Ier, die zelfs nog tijd had om twee vingers de lucht in te steken. ‘Ik had dit echt niet meer verwacht’, vertelde hij na zijn eerste zege ooit op Belgisch grondgebied. ‘Maar je hoeft niet altijd de beste te zijn. Het gaat er om dat je als eerste over de streep komt.’

Bennett zou volgens geruchten in de belangstelling staan van Deceuninck-Quick Step, het sterrenensemble van Partrick Lefèvre, dat op zoek is naar een opvolger van Elia Viviani die naar Cofidis vertrekt. Voor Bennett zou het een ideale stap zijn; bij Bora staat hij als sprinter derde in de hiërarchie, na Pascal Ackermann en Peter Sagan. De kans is klein dat hij in dienst van de Duitsers ooit nog de Tour zal rijden.

En dat is wat hij wil. Want samen met Nicolas Roche (Sunweb) en Daniel Martin (UAE Emirates) mag Bennett dan de bekendste Ierse renner zijn, hij voelt zich nog altijd ondergewaardeerd in eigen land. Toen hij vorig jaar drie etappes in de Giro won, was dat in de Ierse kranten niet meer dan een kort nieuwsberichtje. ‘Ze kennen in Ierland maar één wedstrijd’, sprak hij teleurgesteld. ‘En dat is de Tour de France. Zo lang ik daarin geen rit win, ben ik geen gevestigde naam.’

Sean Kelly ziet het al helemaal voor zich, een overgang naar Quick-Step; ‘Als je Sam naar de laatste tweehonderd meter kunt brengen, dan is hij een van de snelsten van het peloton. Dit is echt een gouden kans voor Bennett. En voor Ierland. De Ierse wielerfans willen hem graag in de Tour zien.’

Maar eerst wacht nog de Binckbank Tour. Woensdag staat er opnieuw een vlakke etappe op het programma, van Aalter naar Aalter. Het is nog één van de weinige kansen voor de sprinters, want donderdag wordt er geklommen in de Ardennen, zaterdag staat er een tijdrit in Den Haag op het programma en zondag eindigt de Binckbank Tour in Geraardsbergen. Alleen vrijdag is er nog een vlakke etappe, naar Venray.

In Ardooie, direct na de finish, waarschuwde Bennett alvast zijn concurrenten: ‘Het is nu al een mooie ronde, maar nog één keer winnen, dat zou mooi zijn.’ Zijn honger, wilde hij er maar mee zeggen, is nog lang niet gestild.