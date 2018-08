Sprinter Martina kwalificeert zich met snelste tijd voor de halve finales 100 meter sprint, maar is nog geen titelfavoriet

Churandy Martina heeft zich bij de EK atletiek in Berlijn op de 100 meter met de snelste kwalificatietijd geplaatst voor de halve finales. De 34-jarige titelverdediger liep in de eerste heat 10,24 seconden op de rappe baan van het Olympiastadion. Usain Bolt snelde er negen jaar geleden naar het wereldrecord: 9,58.

Churandy Martina heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter sprint op het EK Atletiek. Foto REUTERS

De gewonnen kwalificatie betekent allerminst dat Martina op de 100 meter de titelfavoriet is. De snelste elf mannen van het seizoen waren vrijgesteld van de kwalificatieronde waarmee de EK atletiek maandagmiddag schoorvoetend begonnen. Er stond geen enkele finale op het programma in het vrijwel lege stadion, dat de rest van de week wel goed gevuld zal zijn. Er zijn ruim 250 duizend kaarten verkocht voor de titelstrijd.

De vrijgestelde sprinters liepen dit seizoen minimaal 10,09 op de 100 meter. De Fransman Jimmy Vicaut en de Brit Zharnel Hughes kwamen zelfs tot 9,91. De snelste jaartijd van Martina is 10,20. Toch is hij optimistisch over zijn kansen bij de EK, op de 100 en 200 meter. Op de dubbele sprint is hij wel automatisch geplaatst voor de halve finale: hij staat achtste op de seizoensranglijst met 20,28.

‘Het ging makkelijker dan ik dacht’, zei Martina na de 100 meter. ‘Elk kampioenschap begin ik als 30ste of zo op de ranglijst. Toch haal ik vaak de finale en soms win ik. Hier moet je het doen.’ Hij vindt het niet erg om in de heats te lopen, terwijl zijn concurrenten rust hebben. ‘Ik word beter met rondjes lopen. Ik heb dat nodig. Ik zit pas op 95 procent.’

Ook al is Martina niet in topvorm, met zijn optimisme en vastberadenheid blijft hij het boegbeeld van de omvangrijke Nederlandse ploeg die in Berlijn is neergestreken. Alleen twee jaar geleden, bij de EK in Amsterdam, vaardigde de Atletiekunie meer deelnemers af dan de 22 mannen en 23 vrouwen die tot en met zondag meedoen aan 21 verschillende disciplines.

In 2016 werden zeven medailles veroverd, waarvan vier van goud: Martina en Dafne Schippers wonnen de 100 meter, Anouk Vetter de zevenkamp en er was goud voor de 4x100-meterestafetteploeg voor vrouwen. Zeven medailles zijn ook dit toernooi het doel van technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie. De belangrijkste kanshebbers zijn vrouwen. Naast Schippers (100, 200 en 4x100 meter) betreft het Sifan Hassan (5.000 meter), Anouk Vetter (zevenkamp), Jamile Samuel (200 meter), Nadine Visser (100 meter horden), Lisanne de Witte (400 meter) en Susan Krumins (5.000 en 10.000 meter).

Bij de mannen lijken marathonloper Abdi Nageeye en de 4x100-meter-estafetteploeg onder leiding van Martina het meest kansrijk. Debutant Denzel Comenentia, die dit voorjaar in Amerika het prestigieuze NCAA-studentenkampioenschap won bij het kogelslingeren, kon maandag niet voldoen aan de hoge verwachtingen. Hij werd in de kwalificatie uitgeschakeld met een worp van 70.70 meter, de 22ste prestatie.