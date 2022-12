Sprinter Harrie Lavreysen over vertrek coach René Wolff: ‘We zijn geen makkelijke groep’

Wereldkampioen Harrie Lavreysen Beeld AP

Het leek zo’n logische keuze: René Wolff volgde begin dit jaar Hugo Haak op als coach van de Nederlandse baansprinters. De Duitser, van 2010 tot 2017 al begeleider van de selectie, geldt als de grondlegger van de huidige lichting, die grossiert in wereldtitels en olympische medailles. Maar de beoogde chemie bleef uit, het weerzien was van korte duur. Nog geen jaar na zijn aanstelling kwam vorige week de mededeling dat de partijen uit elkaar gaan.

Volgens KNWU-directeur Jan van Veen waren de resultaten weliswaar goed - op de afgelopen WK in Saint-Quentin-en-Yvelines behaalden de sprinters drie keer goud, twee keer zilver en één keer brons - maar ligt het programma niet ‘on track’. Meer bijzonderheden gaf hij niet. De bond gaat ijlings op zoek naar een ander - de vierde coachwissel in vijf jaar is aanstaande. Half februari zijn de EK in Grenchen, Zwitserland. ‘De tijd is kort en de spoeling dun’, beaamde Van Veen.

Tweevoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen (25) geeft meer inzicht. De renners waren niet tevreden. ‘Ik heb er natuurlijk over nagedacht: gaan we weer die kant op? Maar het gaat uiteindelijk om onze carrières.’

Voor de buitenwacht kwam het als een verrassing. Voor jullie waarschijnlijk niet.

‘Nee. We hebben meermaals in het afgelopen jaar feedback kunnen geven. Dit zagen we aankomen.’

Waar waren jullie ontevreden over?

‘Ik heb René aan het begin van mijn carrière meegemaakt, iets meer dan een half jaar, denk ik. Iedereen was toen heel positief, ik ook. Nu heb ik weer goed met hem samengewerkt. Hij is zelf topsprinter geweest, je kunt lekker met hem sparren, op tactisch terrein heb ik veel van hem geleerd. Ik heb een prima jaar gehad. Maar wij geloven dat René vooral goed is in het ontwikkelen van renners, aansturen in het proces naar de top. Intussen is de groep veranderd. Het team bestaat nu uit winnaars. Dat vraagt om een andere manier van coachen en organisatie. Daar liep het mis. Ook randzaken moeten in orde zijn. Wij willen als team weer olympisch kampioen worden in Parijs. In dat traject is hij volgens ons niet de geschikte persoon.’

Waarin onderscheidt een coach van winnaars zich dan van hem?

‘Talentontwikkeling gaat meer met sprongen in plaats van stapjes. Een coach heeft dan meer vrijheid. Die is bij ons beperkt. Wij vonden het niet oké als hij onze programma’s omgooide. Dat botste. Het gaat echt om details, de allerlaatste procentjes. Alles moet perfect zijn. Als er maar een paar momenten zijn waarop het niet klopt, mis je miniprocentjes. Die zijn voor ons superbelangrijk.’

Welke momenten waren dat?

‘Ik wil liever geen voorbeelden aanhalen.’

Op de WK stond Steffie van der Peet op de startlijst voor de strijd om het brons op de teamsprint, terwijl Hetty van de Wouw zou rijden. Die was in tranen.

‘Ja, Steffie moest toen ineens de baan op. Die verkeerde aanmelding was de grootste fout, nota bene op een WK. Het was niet alleen René aan te rekenen, er zit een hele begeleiding omheen. Hij is wel eindverantwoordelijk.’

Met de starter op de teamsprint van de mannen, Roy van den Berg, boterde het niet. Heeft dat een rol gespeeld?

‘Tussen Roy en René botste het van het begin af aan al. Maar dat was niet de reden waarom we op de WK voor het eerst sinds jaren de teamsprint verloren, al is het niet ideaal als je niet goed met iemand kunt samenwerken. Het vertrek stoelt niet alleen op de ervaringen tijdens de WK, het is van een heel jaar.’

Stonden alle renners erachter?

‘De jongere renners hadden er wat schrik voor. Dat was meer van: wat gaat er nu gebeuren? Het was niet zo dat twee of drie van ons verklaarden dat het niet meer werkte en dat de zaak daarmee beklonken was. Dit besluit is genomen in samenspraak met alle betrokkenen, met de renners, de begeleiding, de KNWU en NOC.NSF.’

De breuk komt op een lastig moment, met de EK in aantocht.

‘Ja, veel opties voor een snelle opvolging zijn er niet. De meeste coaches zitten vast bij andere landen met het oog op de Spelen in Parijs. Ik ben benieuwd wat de KNWU nog voor elkaar krijgt. Ik heb er wel vertrouwen in. Voor de duuronderdelen is Nick Stöpler aangetrokken, dat is volgens mij een hele goede oplossing, die zag ik niet aankomen. Als het voor de EK niet lukt, is er geen reden voor paniek. In de staf zit genoeg ervaring. We vallen echt niet stil. Het is zeker een bijzondere situatie. Dit is al de zoveelste coachwissel sinds ik zes jaar baanrenner ben. Maar je kunt het ook zo zien: we zijn geen makkelijke groep. Er zitten vier olympische kampioenen en heel wat wereldkampioenen bij. Zie dan maar het succes te evenaren.’

Baalde je er toch ook van?

‘Ik heb maandag en dinsdag nog met René getraind. Er is geen wrok. Voor voor ons telt alleen het hoogst haalbare. Daar doe je alles voor. Dit is topsport.’