Sprinter Danny van Poppel teleurgesteld na de tweede plek in de twaalfde etappe in de Ronde van Italië

Van Poppel voelt zich goed in zware etappekoersen. Hij won in 2015 al eens een etappe in de Ronde van Spanje. Op dagen met slopende beklimmingen is het overleven, maar dan herstelt hij daarna beter dan zijn concurrenten. Dat voelde hij op de eerste rustdag. Quick Step-renner Elia Viviani, die in Israël twee keer de snelste was, zag er de afgelopen dagen niet goed uit, zei Van Poppel. ‘Ook Bennett moet ik nog kunnen pakken.’

De afgelopen twee jaar reed hij in dienst van Sky. Daar had hij een vrije rol. ‘Dan stuurden ze me naar een wedstrijd en zeiden ze: ‘Prima als je tiende wordt.’ Alles mocht, niet moest. Weinig stress. Maar ik wist ook: bij Sky zullen ze in de grote rondes altijd voor een klassement gaan. Daarom besloot ik mijn contract niet te verlengen en naar Lotto-Jumbo te gaan. Daar kon ik voor mij eigen kansen gaan sprinten.’

Bij Lotto-Jumbo wisten ze dat het met de genen wel goed zat. Vader Jean-Paul van Poppel is een van de succesvolste Nederlandse sprinters ooit. Ook een specialist in de hectiek van de massasprint in een grote ronde. Hij won etappes in Frankrijk, Italië en Spanje. In de Tour de France van 1988 was hij vier keer de beste.

Broer Boy van Poppel (30) is ook in de Giro, voor Trek-Segafredo. Dat de jongens wielrenners zouden worden, stond al vroeg vast. ‘Alles draaide thuis om wielrennen. Maar ik ben zeker niet gedwongen. Mensen denken wel eens dat het er bij ons thuis aan toe ging zoals met Max en Jos Verstappen. Maar als het regende en ik had geen zin om te trainen, zei mijn moeder gewoon: ‘Blijf dan lekker binnen jongen’.’

Van Poppel denkt dat hij de komende jaren nog sneller kan worden. ‘Ik ben eigenlijk pas net begonnen met specifieke sprinttrainingen. Dat deed ik bij Sky nooit. Nu werk ik aan mijn kracht en houding. Dan voel je dat je sterker wordt. Ook train ik nu voor het eerst met een sprinttrein. Essentieel in het moderne wielrennen. Dat was in de tijd van mijn vader wel anders.’

Hulp van zijn ploeggenoten had Van Poppel niet meer in de laatste kilometers van de verregende rit over 214 kilometer naar het circuit van Imola. De rest van de ploeg stond klassementsman George Bennett bij. Toen Van Poppel een renner in het shirt van Bora-Hansgrohe zag vertrekken, dacht hij eerst dat het een knecht van Bennett was. Toen hij eenmaal door had dat het de Ierse sprinter zelf was, kwam de versnelling van de Nederlander te laat.

Van Poppel heeft deze Giro nog geen contact gehad Dylan Groenewegen (24), dat andere grote Nederlandse sprinttalent van Lotto-Jumbo. Groenewegen was er in de Tour vorig jaar ook vaak dichtbij. Uiteindelijk won hij de laatste etappe in de Tour de France op de Champs-Élysées. Van Poppel weet dat de Giro in Rome eindigt dit jaar. Dat daar nog een laatste kans ligt. Maar daar wil hij niet op wachten.