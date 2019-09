Sprinter Christian Coleman eist in videoboodschap excuses van antidopingbureau

Christian Coleman sprint in juli naar de overwinning op de 100 meter tijdens de USA Track & Field Outdoor Championships in Des Moines, Iowa. Beeld Getty Images

De luxaflex zijn dicht bij Christian Coleman. Hij draagt een diamanten ketting en een shirt met een afbeelding van papiergeld. In dat decor, te zien in een videoboodschap van 22 minuten, besloot de snelste sprinter van dit moment woensdag zijn verhaal te doen over de schorsing die hem boven het hoofd hing.

Dagen was het stil bij de 23-jarige Amerikaan, die het risico liep de WK in Doha later deze maand en de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar te missen vanwege drie gemiste dopingcontroles binnen een jaar.

Hij kwam onder een schorsing uit omdat het Amerikaanse antidopingagentschap Usada een fout had gemaakt. Coleman eist nu publiekelijke excuses van de organisatie. ‘Ik heb het gevoel dat ze achter de grootste naam in de sport aanzitten. De big fish. Er is veel negatieve aandacht geweest, terwijl ik volgens hun regels nooit drie gemiste tests heb gehad’, zegt hij in zijn video.

Whereabouts

De eerste test werd op 6 juni 2018 gemist. Atleten moeten in het zogeheten whereabouts-systeem aangeven waar ze zijn, zodat dopingcontroleurs niet voor een dichte deur staan. Ze moeten één uur per dag beschikbaar zijn om getest te worden. Als ze hun plannen veranderen, kunnen ze dat aanpassen in het systeem.

Coleman raakte vlak voor de eerste gemiste test geblesseerd op de Diamond League in Rome. Hij vloog halsoverkop naar Portland om zich te laten behandelen en paste zijn verblijfplaats niet aan. ‘Ik was in paniek door mijn blessure en dacht totaal niet aan het updaten van mijn whereabouts.’ Dan legt hij zijn hand op zijn hart. ‘Mijn fout. Maar het was traumatisch, die blessure. Het is heel makkelijk om een test te missen als je in je hoofd bezig bent met andere dingen.’

Vergelijkbare situaties overkwamen hem nog twee keer, terwijl atleten ervan op de hoogte zijn dat drie gemiste testen consequenties hebben. Bij de tweede misser op 16 januari van dit jaar, zo vertelt Coleman, was zijn training een uur vervroegd waardoor hij eerder van huis ging. De derde keer, op 26 april, besloot hij last minute naar een wedstrijd te reizen, waardoor de controleur opnieuw voor niks kwam.

Nieuwe regel

Bij drie gemiste controles loopt een atleet kans op een schorsing van één tot twee jaar. Coleman ontloopt die schorsing omdat twee van de drie momenten in juridische zin niet als een gemiste test gelden. Bij de tests op 6 juni 2018 en 26 april 2019 kwam de controleur buiten het opgegeven uur. Als atleten dan niet op de opgegeven locatie zijn, wordt dat geen gemiste test genoemd, maar een ‘whereaboutsfout’.

Bij deze fouten wordt voorgeschreven dat niet de datum van de overtreding wordt aangehouden, maar de eerste dag van het kwartaal waarin de overtreding wordt gemaakt. Daardoor wordt de gemiste controle van 6 juni 2018 met terugwerkende kracht op de datum van 1 april 2018 gezet en heeft Coleman in juridische zin geen drie tests gemist binnen 365 dagen, maar over een langere periode. Coleman beriep zich met succes op die clausule. Deze regels worden in 2021 aangepast omdat het voor veel verwarring zorgt. Dan wordt de datum waarop de controleur langs komt aangehouden.

De snelste man van de afgelopen drie jaar op de 100 meter geeft toe onzorgvuldig te zijn geweest. Maar hij vindt het nog veel erger dat zijn zaak publiek is gemaakt. Zijn reputatie is besmet en hij zegt 150.000 dollar te hebben misgelopen omdat hij twee wedstrijden liet schieten.