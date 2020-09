Sprinter Cees Bol ziet zijn kansen verdampen

Cees Bol (rechts) van Team Sunweb kwam tijdens de derde etappe tekort in de eindsprint die gewonnen wordt door Caleb Ewan. Woensdag, tijdens de 11de etappe, werd Bol slechts negentiende. Beeld Klaas Jan van der Weij

Waar hij staat in het rijtje met Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen, de Nederlandse topsprinters? Het boeit hem niet. Hij is Cees Bol, hij is 25, hij houdt zich vooral met zichzelf bezig en wat alleen telt is mooie wedstrijden winnen. Laat anderen zich maar met rijtjes bezighouden.

Het komt er in Frankrijk maar niet van, die ene allermooiste wedstrijd, winst in een Touretappe. Tot woensdag: derde, zevende, tweede, achtste. Uit de verklaringen van toen: net te vroeg aangegaan, teamgenoten kwijtgeraakt, in de wind gezet.

In de straten van Poitiers, finishplaats van de elfde etappe, wordt hij negentiende. De langste sprinttrein in het peloton - Casper Pedersen, Nikias Arndt, Joris Nieuwenhuis en Soren Kragh Andersen effenen zijn pad - is bij wijze van uitzondering in de afgelopen massasprints geheel onzichtbaar. De uitleg nu: ‘Het was een verkeerde inschatting. We dachten dat het rechts zou openen, maar dat gebeurde niet.’ Hij is teleurgesteld: het is een gemiste kans – er resteren nog twee etappes waarin hij mogelijkheden ziet.

Bol is hier als de enige Nederlandse topsprinter aan het werk, in de slagschaduw van veelwinnaars als Gerben Karstens, Jan Raas, Jean-Paul van Poppel en Jeroen Blijlevens. Dat van hem ook een zege wordt verwacht, laat hem onverschillig. ‘Ik wil zelf ook heel graag winnen, niet omdat de mensen thuis daar zo naar uitkijken.’ Hij rijdt toch al niet alleen voor volk en vaderland. Bol heeft een Belgische fanclub. Bezoekers van het café ’t Toreke in Bouwel bij Antwerpen zetten geld op hem toen hij vorig jaar Nokere Koerse reed, ze vonden dat hij een grappige naam had. Bol won. Het leverde 2.000 euro op. Dat vroeg om een geste.

Zijn rivalen uit het rijtje van nu zijn er niet. Groenewegen – vier keer de snelste in een Touretappe – en Jakobsen zouden de Giro d’Italia rijden omdat daar meer kansen voor sprinters zouden liggen. Na hun dramatisch uitgepakte duel in de Ronde van Polen, waarbij de Leeuw van Amsterdam de Hurricane van Heukelum in de hekken dwong, ontbreken beiden ook daar. Volgens Bol wordt het deelnemersveld in de Tour ‘een beetje onderschat’. Kijk wie er zijn: Caleb Ewan, Sam Bennett, Alexander Kristoff, Elia Viviani. ‘Dit is toch echt het mooiste podium, hier staan altijd de beste renners aan de start.’

Het is zijn tweede Tour de France, in zijn tweede jaar bij Sunweb. Vorig jaar riep de ploeg hem ijlings op, nadat toenmalig kopman Tom Dumoulin paste voor deelname. Na zestien etappes ging hij naar huis omdat dat nu eenmaal zo was afgesproken. Van hem had het niet gehoeven, hij was graag naar Parijs gereden. Een achtste plek, in Toulouse, was zijn beste resultaat.

Heeft de gebeurtenis in Polen hem angstiger gemaakt? ‘Het was natuurlijk verschrikkelijk om te zien. Maar het heeft mijn manier van rijden niet veranderd. Ik ben me niet zo erg bewust van de gevaren. Ik weet dat de een wat wilder is dan de ander, maar het is niet zo dat ik dan maar uit de buurt blijf. Je moet wel durven.’

De boomlange geboren Zaankanter (1.94 meter), begonnen bij de opleidingsploeg van Rabobank en daarna overgestapt naar SEG Racing Academy, trad vol vertrouwen aan. Als gevolg van het vertrek van Dumoulin ligt het accent van Sunweb in de Tour niet op het algemeen klassement. Vrijbuiters krijgen een kans. Voor hem werd de sprinttrein op de rails gezet. Hij boekte al resultaten in het vroege voorjaar. Er was winst in de Ronde van Algarve, waar hij Jakobsen in de derde etappe aftroefde, hij eindigde twee keer in de top vijf in Parijs-Nice.

Thuis in Alkmaar, toen het coronavirus het wielrennen bevroor, hield hij de conditie op peil met een squatrek, halter en gewichten. Een hoogtestage in Oostenrijk vijlde de vorm nog verder bij. Wat hij er vooral leerde: energie sparen, zo effectief mogelijk de etappe doorkomen, zodat hij in de laatste meters nog zijn krachten kan aanspreken. Hij voelt zich naar eigen zeggen frisser dan in de Tour van vorig jaar, hij herstelt beter van de inspanningen. Ook nuttig voor lijf en leden: trainingstochten met Noord-Hollands Best. Niki Terpstra (Bergen), Laurens ten Dam (Alkmaar) en Ramon Sinkeldam (Assendelft) wonen in de buurt.

Bol hoeft niet bij de pakken neer te zitten. Dit zijn de sprintresultaten van Dylan Groenewegen in de Tour van 2017, toen hij in Parijs voor het eerst toesloeg. Vijfde, zesde, zesde, derde, tweede. Het laatste resultaat voor de winst op de Champs-Élysées was ook na de elfde etappe. Misschien toch een rijtje om eens naar te kijken.