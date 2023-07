Sprinter Bouju blijft na tweede nationale titel op zoek naar ‘het Nederlandse’ in hemzelf

Op de 100 meter van vrijdag won Bouju in zijn kenmerkende verende stijl in een tijd van 10,15 seconden Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Vorig jaar werd Bouju al Nederlands kampioen op de 100 meter. Dit seizoen brak hij werkelijk door. Eerst met een tijd van 10,09 seconden bij de FBK Games in Hengelo en een kleine week later liep hij zelfs 10,02 seconden. Namens Nederland was alleen Churandy Martina ooit sneller. Zijn persoonlijk en nationaal record staat op 9,91.

In de recordboeken moet Bouju hem nog voor zich dulden, maar op de atletiekbaan laat hij de inmiddels 39-jarige Martina de hielen zien. Op de 100 meter van vrijdag won Bouju in zijn kenmerkende verende stijl in een tijd van 10,15 seconden, Martina eindigde als zesde in 10,60. Desondanks kan hij nog veel van hem leren. ‘Hij was altijd al een inspiratie voor me. Ik leer nu veel van zijn veerkracht.’

Op 4-jarige leeftijd verhuisde Bouju vanuit Amsterdam met zijn moeder en oudste zus naar Engeland. Hij heeft nog maar weinig herinneringen aan zijn Nederlandse jeugd. Hij groeide in Bedford op. Pas toen hij als 16-jarige hardloper zicht had op internationale jeugdwedstrijden drong zijn officiële nationaliteit zich weer op. Want onder welke vlag zou hij moeten lopen?

De keuze voor zijn geboorteland was pragmatisch. Hij had nog altijd zijn Nederlandse paspoort en om aan een Brits exemplaar te komen, zou flink wat tijd in beslag nemen. Tijd die hij niet wilde verkwisten. ‘Toen hebben we contact opgenomen met de Nederlandse atletiekbond.’

Snel beklonken

In Nederland was men wel geïnteresseerd in de snelle Bouju. Zoveel topsprinters brengt ons land niet voort en, hoewel hij het zelf anders ziet, de leeftijd van boegbeeld Martina begint te tellen. De zaak was gauw beklonken en in 2018 verkaste Bouju naar Papendal. ‘Ik probeer nu het Nederlandse in mezelf terug te krijgen.’

Aanvankelijk waren veel mensen in Engeland verbaasd dat hij plots voor Nederland uitkwam. ‘Nederlandse atleten ook’, herinnert hij zich. ‘Die vroegen zich af waarom er ineens een Brit voor hun land uitkwam. Het was een beetje gek, voor iedereen.’

Zelf moest hij wennen aan zijn hervonden nationaliteit en aan de taal, die hem nog altijd veel minder makkelijk afgaat dan Engels. Ook keek hij op van de Nederlandse manier van communiceren. De directheid was voor hem als Engelsman een cultuurschok. ‘Inmiddels vind ik het prettig.’

De verhuizing naar Nederland bracht aanvankelijk niet wat hij ervan gehoopt had. Liep hij als 16-jarige al 10,61 op de 100 meter bij de EK voor junioren, in de jaren erna ging hij door spierblessures nauwelijks sneller. Het fysieke malheur vormde een rem op zijn progressie. Vorig jaar pas dook hij onder de 10,40 seconden. En daarna ging het snel nog veel vlotter.

Sinds een jaar is hij pijnvrij en heeft hij van bondscoach Laurent Meuwly meer vrijheden in zijn trainingsprogramma gekregen om te doen wat hij belangrijk acht. Het betaalt zich uit. Bij de EK voor atleten onder 23 jaar haalde hij zilver op de 200 meter en op de 100 meter. Hij liep er zelfs een tijd van 10,01 seconden, maar vanwege de straffe rugwind telt die tijd niet mee in de statistieken.

232ste plaats

Hij mag de snelste Nederlander zijn, tegen de grens van 10 seconden aanhikken en een WK-ticket op zak hebben, om internationaal werkelijk mee te tellen moet hij echt nog een stuk sneller. Op de ranglijst aller tijden staat hij met 10,02 op 232ste plaats, sowieso liepen 188 mannen al eens onder de 10 seconden.

Het is een doel wat hij constant voor ogen heeft, die grens van 10 seconden. Het is vertaald naar de baan een gat van 20 centimeter dat hij nog moet dichten. Het liefst doet hij dat op de WK in Boedapest, eind augustus. En daar stopt zijn ambitie niet. ‘Ik hoop volgend jaar, als ik nog een goede trainingswinter heb, het Nederlands record te breken.’

Op zondag had Bouju kans op een tweede titel van het weekend, op de 200 meter. Het is een afstand die hij lang links liet liggen. Tussen het blessureleed door had hij aan de 100 meter wel genoeg. Vijf jaar lang liep hij geen 200 meter, pas dit seizoen pakte hij die afstand weer op. ‘Ik heb de 200 meter lang veronachtzaamd, maar het was mijn doel om dit jaar beter te worden op deze afstand.’

Toch was hij zondag bijna niet aan de start van de 200-meterfinale verschenen. Hij had zijn borst- en rugnummer thuis laten liggen. Toen hij zich met dat probleem meldde bij de scheidsrechter was de boodschap aanvankelijk: dan kun je niet meedoen. Maar na wat overleg werd er met een stift ‘49’ op twee blanco startnummers geschreven en kon hij toch meedoen.

Bouju kwam tekort voor de zege. Taymir Burnet klokte 20,92, hij 21,07. Een gebrek aan ervaring met het lopen van de bocht, oordeelde hij. Hij moest zich tevreden stellen met het zilver. Hij keek alweer vooruit. ‘Misschien lukt het volgend jaar wel, de dubbel.’