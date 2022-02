Sprinten, op de slee duiken en meteen goed liggen. Elke correctie vreet tijd op de skeleton

De Nederlandse Kimberley Bos duikt op haar slee tijdens een wereldbekerwedstrijd in Winterberg. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Het is een wat morbide benaming voor wat op de keper beschouwd een afdaling op een sleetje is, skeleton. Het zou te maken hebben met het uiterlijk van een vroege versie, eind 19de eeuw, van een metalen slee, waarvan het buizenstelsel associaties opriep met een geraamte. Een andere theorie voor de benaming houdt het op een variatie van kjelke, Noors voor slee, uitgesproken als ‘shell-ke’.

Hoe dan ook, tamelijk eng ziet het er sowieso uit, met het hoofd naar voren, op de buik liggend op een plateautje, met snelheden tot 130 kilometer naar beneden razen door een spekgladde baan vol bochten. Het hoofd bevindt zich slechts enkele centimeters boven het ijs, deelnemers dragen een bitje om schade aan het gebit voor te zijn. Skeleton is de antipode van het rodelen, waarbij de sporter juist ruggelings op de slee ligt.

Medaillekandidaat

Het is een onderdeel dat nu ook in Nederland de aandacht trekt. Kimberley Bos uit Ede is op z’n minst medaillekandidaat, ze won het afgelopen seizoen de wereldbeker. Waar in die wedstrijden twee runs volstaan, zijn op olympisch niveau vier afdalingen voorgeschreven. Skeleton is pas sinds 2002 een vast onderdeel van de Winterspelen. De sport stond in 1928 en 1948 op het programma, beide keren in Sankt Moritz, maar werd daarna geschrapt.

Het plateau, door bobsleeërs geregeld wat geringschattend het dienblad genoemd, is gemaakt van koolstofvezel. De lengte loopt uiteen van 80 tot 120 centimeter. Aan de zijkant zijn bumpers gemonteerd die de klappen moeten opvangen als de slee de opstaande randen van de baan raakt; het is zaak dat te voorkomen. Het gewicht is aan banden gelegd om te hoge snelheden te voorkomen: voor vrouwen mag de slee niet zwaarder zijn dan 35 kilo en atleet en slee samen mogen niet meer wegen dan 92 kilo. De maxima voor mannen zijn 43 en 115.

Correctie vreet tijd

De start is van groot belang, niet zelden bepalend. Ruw berekend: een tiende seconde tijdwinst boven betekent drie tienden beneden. De skeletonner rent met de slee aan de hand om na enkele tientallen meters de twee grepen vast te pakken en zich op het glijtuig te werpen en de armen langs het lichaam te plaatsen – en dat allemaal het liefst juist op het moment dat de volle snelheid is bereikt. De slee moet zich op het moment van de sprong niet te ver voor of achter het lichaam bevinden – correctie vreet tijd. Eenmaal onderweg kan de slee worden bijgestuurd met bewegingen van het lichaam. Kimberley Bos gebruikt vooral knieën en schouders. Het inzetten van voeten geldt als uiterste middel. Van het ijs blijf je liever af.

Belangrijk werk is al verricht voor de start. Naast schuurpapier om elke oneffenheid op de ijzers te verwijderen, is een niet te veronachtzamen attribuut in de reiskoffer van skeletonners een sleutel. Daarmee kunnen ze de bolling van de ‘runners’ onder de slee wijzigen. Met enkele rotaties veranderen zowel wrijving als grip. Hoe boller het ijzer komt te staan, hoe kleiner de oppervlakte die in contact komt met het ijs. Dat is goed voor de snelheid, maar het gaat ten koste van de bestuurbaarheid. Deze sporters vinden toch ook dat je het niet enger moet maken dan strikt nodig is.