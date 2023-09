Springruiters stellen teleur bij EK, hoe zorgelijk is dat? ‘Een paard is geen machine’

Tien maanden voor de start van de Olympische Spelen in Parijs beleefden de springruiters van bondscoach Jos Lansink een teleurstellend EK in Italië. In de landenwedstrijd eindigde Nederland als zevende. Waar waren de toppaarden?

Springruiters Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten halen dit seizoen in de mondiale paardensportcompetitie Global Champions Tour het beste in elkaar naar boven. Met hun toppaarden Monaco (Smolders) en Beauville Z (Van der Vleuten) bezetten ze momenteel de eerste en de tweede plaats in de lucratieve wedstrijdenreeks die dit najaar zijn climax beleeft.

Maar op de EK in Milaan van afgelopen week schitterden Monaco en Beauville door afwezigheid. Tijdens het laatste grote titeltoernooi voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs kregen de twee gevierde paarden rust.

Over de auteur

Natasja Weber schrijft voor de Volkskrant over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

Zonder de paradepaarden kwam het team van bondscoach Jos Lansink in de landenwedstrijd niet verder dan de zevende plaats. Door het wisselvallige optreden van hun jonge, talentvolle paarden in teamverband plaatsten Smolders en Van der Vleuten zich met respectievelijk Uricas van de Kattevennen (11 jaar) en O’Baily van het Brouwershof (9) niet voor de individuele EK-finale zondag.

In de fraaie grasarena Ippodromo di San Siro werden de Nederlandse honneurs zondagmiddag in de individuele Europese titelstrijd waargenomen door Jur Vrieling met Long John Silver 3 en Willem Greve met Highway TN. Zij speelden geen rol van betekenis. Greve eindigde als tiende, Vrieling werd achttiende. De Zwitser Steve Guerdat kroonde zich tot Europees kampioen. De landenwedstrijd werd vrijdagavond, na drie onderdelen, gewonnen door de Zweedse springruiters. Ierland veroverde zilver en het brons ging verrassend naar Oostenrijk.

Gemengde gevoelens

Bondscoach Jos Lansink, sinds begin 2022 aan het roer, keek met gemengde gevoelens terug op de EK. Na de zilveren teammedaille op de WK van vorig jaar in Denemarken ging Nederland voor een podiumplaats in Milaan. Ook met drie debuterende paarden – behalve Uricas en O’Baily was Highway van Greve eveneens voor het eerst actief op een groot kampioenschap – achtte Lansink de kans op een medaille reëel.

‘We hadden er iets meer van verwacht’, reageerde Lansink telefonisch vanuit Italië. ‘De drie debuterende paarden hebben dit jaar op de NK en in grands prix goede resultaten neergezet, maar het liep op de EK niet zoals het zou moeten lopen. We hebben de wind niet mee gehad. Dat had vooral te maken met onervarenheid, gebrek aan de juiste vorm en de spanning van het dragen van het oranje jasje’, aldus de bondscoach.

Toch was Lansink opgetogen over de potentie die de jonge paarden hadden laten zien. ‘Het is voor die paarden zó belangrijk om de ervaring van een groot kampioenschap in de benen te hebben. Een EK, met topwedstrijden over meerdere dagen, is niet te vergelijken met een NK. Ik ben blij dat we met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar drie extra paarden hebben om uit te kiezen. Dat weegt voor mij nu zwaarder dan de zevende plek.’

Volgens de bondscoach was al enkele maanden geleden ‘in goed overleg’ tussen hem en betreffende ruiters besloten dat Monaco en Beauville de EK zouden overslaan. Smolders en Van der Vleuten wilden hun toppaard niet overbelasten met het oog op de ontknoping in de prestigieuze Global Champions Tour waar veel prijzengeld op het spel staat.

Aangezien Nederland vorig jaar met zijn tweede plaats op de WK al een olympisch startbewijs had veroverd, zagen bondscoach en ruiters de EK als een ideaal toernooi om de jongere paarden van Smolders en Van der Vleuten vlieguren te laten maken. De inzet van Highway van Greve was noodgedwongen; zijn toppaard Grandorado kampt met een blessure.

Ervaringstoernooi

Op de vraag of de EK springen – het laatste grote landentoernooi voor de Spelen van 2024 – als een veredeld ervaringstoernooi is gebruikt, reageert Lansink tweeslachtig. ‘Ja, het was een ervaringsweek. Maar voor hetzelfde geld hadden we een medaille gewonnen. Het verschil tussen onze zevende plek en het brons was maar vijf strafpunten; dat is één springfout en één tijdfout. Het lag allemaal heel dicht bij elkaar. Bovendien weet je nooit of Monaco en Beauville geen fouten hadden gemaakt. Het zijn nog altijd paarden, geen machines.’

Lansink wijst erop dat moeilijke keuzes ten grondslag liggen aan bijzondere prestaties op de langere termijn. ‘Overbelasting van paarden moet je koste wat kost voorkomen. Alleen met een gedegen wedstrijdplanning kun je successen behalen’, aldus de man die in 1992 met het Nederlands team de olympische titel won.

Over de planning voor het olympische seizoen gaan bondscoach en springruiters zich later dit jaar buigen. Alles is erop gericht om op de Spelen voor het eerst in twaalf jaar eremetaal te winnen in de landenwedstrijd. De Nederlandse equipe zal de toppaarden Monaco en Beauville in Parijs hard nodig hebben.