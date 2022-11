Springruiter Willem Greve na donkere periode terug in de ring met hengst met ‘dubbele agenda’

Willem Greve op Grandorado Beeld ANP

Als de bel in de Maastrichtse piste heeft geklonken, maakt de bruine hengst Grandorado uit puur enthousiasme twee kleine bokkensprongen. Die speelsheid is kenmerkend voor het 11-jarige toppaard van springruiter Willem Greve. ‘Als Grandorado in de ring komt, barst hij van de energie. Gelukkig kan hij die steeds beter managen’, zegt Greve zondag na de Grote Prijs van Jumping Indoor Maastricht.

Greve doet zijn verhaal in het stallencomplex van congrescentrum MECC, terwijl hij zijn rijlaarzen verruilt voor stevige stappers. Eerder op de middag heeft Grandorado tijdens de Grand Prix elegant en foutloos over de hindernissen van 1.55 meter gesprongen. In de barrage – de finale-omloop met dertien andere combinaties – ziet Greve de hoop op een overwinning snel vervliegen na een minder goede afzet van zijn paard. Gevolg: balk eraf en vier strafpunten.

De overwinning in de Grand Prix van Maastricht plus een cheque van 33.000 euro gaat naar Maikel van der Vleuten. De Brabander is een klasse apart met zijn 10-jarige, supersnelle merrie Elwikke. Greve eindigt als twaalfde.

Pijnvrij

Belangrijker dan zijn eindklassering vindt Greve het dat hij na een vervelende blessure terug is in de ring én dat hij weer pijnvrij kan rijden. Afgelopen zomer voltrok zich een doemscenario voor de springruiter uit het Overijsselse Markelo. Na een ijzersterke start van het buitenseizoen, waarin Greve in veel landenwedstrijden van het Nederlandse team foutloos bleef met Grandorado, maakte hij zich op voor zijn debuut op de WK springen. Amper een etmaal nadat bondscoach Jos Lansink zijn spring-equipe voor de WK paardensport in Denemarken had bekendgemaakt, kon er echter een rood kruis door de naam van Willem Greve.

Twee weken voor de start van de WK kwam de Twentse ruiter bij een concours in Drenthe zeer ongelukkig ten val met een jong paard. Greve wist meteen dat het foute boel was. Nader onderzoek wees uit dat hij zijn linker enkel en linker arm had gebroken. Weg WK, weg buitenseizoen. ‘Honderdduizend keer gaat zo’n sprong goed, nu maakte mijn 7-jarige paard een inschattingsfout’, zo blikt Greve zondag terug.

‘Binnen een paar seconden glipte alles uit m’n handen. Mijn incasseringsvermogen werd aardig op de proef gesteld. Maar op een gegeven moment moet je jezelf herpakken en je blik naar veuren richten zoals wij in Twente zeggen.’

Greve vond het kort voor aanvang van de mondiale titelstrijd pijnlijk om zijn ploeggenoten te volgen in hun voorbereiding. ‘Je ziet op Instagram allerlei berichten, dat was moeilijk. Ik had er altijd van gedroomd om een WK te rijden. Grandorado was in topvorm en dan gebeurt zoiets.’

Plaatsing Parijs

Thuis in Markelo zag Greve zijn ploeggenoten boven verwachting presteren. In de landenwedstrijd won de springploeg een zilveren medaille en haalde hiermee het felbegeerde startbewijs binnen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Bovendien veroverde Maikel van der Vleuten in de individuele wedstrijd brons. ‘Prachtig, ik gun mijn teamgenoten alles. Zij werken er ook allemaal keihard voor.’

Hoewel Greve nog nooit aan een WK heeft deelgenomen, heeft hij wel olympische ervaring. Vorig jaar was hij present in Tokio, maar een succes werd het niet. Greve presteerde teleurstellend met zijn paard Zypria S (31ste individueel, vierde met het team).

Brave hengst

Het afgelopen jaar is de 11-jarige Grandorado zonder twijfel zijn beste paard van stal. Greve: ‘Alles valt op z’n plek met Grandorado. Hij is een heel brave en rustige hengst, maar eenmaal in de ring barst hij van de energie en werklust.’

Greve kocht zijn paard als 3,5-jarige, samen met hengstenhouderij Team Nijhof. ‘Ik heb Grandorado vanaf nul opgeleid tot zijn huidige niveau. Altijd heb ik de verwachting gehad dat hij zou kunnen uitgroeien tot een wereldpaard. Niet voor niets werd hij als 7-jarige al tweede op het WK voor jonge paarden.’ Volgens Greve heeft Grandorado een meewerkend karakter en wordt hij steeds volwassener in zijn hoofd. ‘Hij is een hengst met ongekende mogelijkheden.’

Dekdienst

Die mogelijkheden beperken zich niet alleen tot het sportieve vlak. Grandorado heeft ‘een dubbele agenda’, zoals Greve het mooi verwoordt. De 11-jarige hengst wordt normaal gesproken veelvuldig ingezet voor de dekdienst. ‘Dit jaar hadden we besloten om Grandorado tijdens de zomer niet op de bok te laten dekken voor vers sperma. Dat is in combinatie met een sportcarrière aardig belastend. Daarom was er alleen diepvriessperma van hem beschikbaar en dat levert minder op. Met het oog op de sportieve aspiraties hebben we die keuze weloverwogen gemaakt, maar mijn blessure was dus dubbel balen.’