Springruiter Harrie Smolders heeft de hengsten Don en Emerald naar de top gebracht

‘Don heeft een leider nodig, anders neemt hij de regie van je over. De band met Emerald is gelijkwaardig. Het lijkt meer op vriendschap.’ Springruiter Harrie Smolders omschrijft zijn paarden alsof ze menselijke karaktereigenschappen hebben.

De manen van de donkerbruine hengst Don worden juist ingevlochten als hij moet poseren voor een foto. ‘Hij is brutaal’, zegt zijn berijder Harrie Smolders die probeert de halster te grijpen om zijn paard in bedwang te houden. ‘Hij denkt: wat is dit allemaal voor gezeur met die foto.’

Twee uur voordat de landenwedstrijd begint, loopt springruiter Harrie Smolders ontspannen rond in het Rotterdamse Kralingse Bos, waar het internationale concours CHIO wordt gehouden. Hij schudt handen en neemt felicitaties in ontvangst voor zijn goede prestaties van de afgelopen maanden.

Sinds anderhalve maand voert Harrie Smolders uit het Brabantse Lage Mierde de wereldranglijst aan. Na Albert Zoer is hij de tweede Nederlander die dat voor elkaar heeft gekregen. Hij dankt zijn status aan de hengsten Don en Emerald, die halfbroers van elkaar zijn.

Ronaldo en Messi

In tegenstelling tot veel andere ruiters heeft Smolders niet een, maar twee wereldtoppers tot zijn beschikking. Hij heeft de luxe dat hij de paarden kan afwisselen. Smolders heeft geen favoriet. ‘Dat is hetzelfde als kiezen tussen Ronaldo en Messi.’

Hij omschrijft zijn paarden alsof ze menselijke karaktereigenschappen hebben. ‘Don heeft echt een leider nodig, anders neemt hij de regie van je over’, zegt Smolders. ‘Je moet zorgen dat hij respect voor je heeft. Als ik ’s ochtends zijn stal binnenstap moet hij me eigenlijk begroeten alsof hij zegt: goedemorgen, meneer Smolders.’

Het karakter van Emerald is anders. ‘De band met hem is gelijkwaardig. Het lijkt meer op vriendschap’, zegt Smolders. ‘Maar thuis is hij ook lui, heeft vaak geen zin om te trainen. Pas op een wedstrijd begint hij te stralen. Hij geniet van alle aandacht. Dan moet ik hem juist temperen.’

Boerenzoon

Smolders, een boerenzoon, heeft een lange weg afgelegd om de beste ruiter van de wereld te worden. Thuis was er geen geld om de goede paarden te kopen. Sinds 2002 werkt hij samen met de Belgische paardenhandelaar Axel Verlooy.

Lange tijd was hun verdienmodel ongeveer zo: Verlooy scoutte talentvolle paarden, die Smolders opleidde tot wereldtoppers. Zodra Smolders een paard in de top-25 van de wereld had gebracht, werd het verkocht. Zo gebeurde het dat Smolders actief was op de Olympische Spelen van 2004 en 2008. Niet als ruiter, maar als coach van de paarden en hun Chinese en Japanse ruiters die hij had opgeleid. ‘We hadden een stal die aan sport deed, maar ook van de handel moesten we leven.’

In Rotterdam kwam Smolders zondag in actie tijdens de landenwedstrijd. Vrijdag kwam hij bij de individuele wedstrijd niet in de buurt van de ereplaatsen vanwege een foutsprong.

‘Geef uw applaus voor de nummer 1 van de wereld’, roept de spreekstalmeester. Uit de Rotterdamse bossen verschijnt Smolders in zijn oranje colbert. Don lijkt de hindernissen van 1 meter 60 achteloos te nemen. De stappen van Don maken een ritmisch geluid in het zand van de wedstrijdpiste: ‘Poef, poef, poef.’ In de eerste ronde blijft de combinatie foutloos.

Dochter van Bill Gates

Smolders heeft Don sinds 2015 onder zadel. Het paard is eigendom van de Amerikaanse investeerder Copernicus Stables van de familie Coulter. Smolders begon als trainer van de twee dochters van de eigenaar, maar toen zij stopten mocht hij Don overnemen. Hij hoeft naar eigen zeggen niet bang te zijn dat het paard wordt verkocht. ‘De eigenaren genieten dat hun paard in de sport actief is. Ze gunnen het me dat ik op Don rijd’, aldus Smolders van wie deze week bekend werd dat hij de dochter van Bill Gates les gaat geven.

De kans dat Emerald wordt verkocht is eveneens klein. Als dekhengst brengt Emerald voldoende geld op. ‘Zijn nakomelingen liggen goed in de markt’, zegt Smolders. Een rietje van het sperma van Emerald levert 800 euro op.

Zo hoeft Smolders eindelijk niet te vrezen voor de verkoop van een toppaard. Dat leverde vorig jaar een zilveren medaille op de bij de Europese kampioenschappen. Smolders, in zijn jeugd actief als voetballer, legt het uit in voetbaltermen. ‘Eerst waren we een Nederlandse club die geld moest verdienen met de verkoop van jong talent. Nu zijn we gegroeid naar de top van de Champions League en kunnen we de toppers behouden.’

Foutloos met Don

Tijdens de landenwedstrijd in Rotterdam bewijst Smolders zijn goede vorm. Ook in de tweede ronde rijdt hij foutloos met Don. Het is niet genoeg voor de overwinning, hij wordt derde.

De prestaties van Smolders beloven veel voor de toekomst. In september is het WK in het Amerikaanse Tyron. En over twee jaar zijn de Olympische Spelen van Tokio. Zowel Don als Emerald is dan 16 jaar, een leeftijd waarmee ze op hun top kunnen presteren. Ondanks zijn status als nummer 1 van de wereld is Smolders opvallend nuchter. ‘Je hebt heel veel ruiters die naar de Spelen willen. We moeten ons eerst maar eens zien te kwalificeren. Als alles gezond blijft, zou het moeten kunnen.’