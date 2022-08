Spreekkoren en vuurwerkbom hinderen Ajax meer dan spel van FC Utrecht

Steven Berghuis kopt Ajax simpel op voorsprong tegen FC Utrecht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Lamzakken’, riep een supporter van de thuisclub na de wedstrijd naar de spelers van Utrecht, dat geen enkele echte kans kreeg. Zo zagen ze er ook uit, de spelers, als slappe hap samen, al is het lastig om in het spel te komen als je voortdurend te laat bent, als de tegenstander technisch en qua positiespel zoveel meer te bieden heeft.

Ja, natuurlijk was het ook in de Galgenwaard weer een middag met smetten. De minderheid, althans dat zeggen ze dan om het probleem overzichtelijk te houden, is het aardig aan het verpesten voor de liefhebber. Vanaf de Bunnikside kwamen racistische geluiden, vooral na de 0-2 van Brian Brobbey. Na een uur, toen de wedstrijd allang was beslist, ontplofte een stuk vuurwerk in de buurt van doelman Remko Pasveer van Ajax, die tolde op zijn benen van schrik. ‘Schaam je kapot’, voegde de omroeper toe aan zijn mededeling dat het duel bij een volgend incident definitief gestaakt zou worden. Pasveer: ‘Ik schrok van de klap, maar elke aandacht is te veel. We moeten ons concentreren op het voetbal.’

Eeuwig ambitieus

‘Schaam je kapot’, zong ook een deel van de supporters van FC Utrecht na afloop, waarbij het onzeker bleef of ze het over zichzelf hadden of over de spelers voor wie ze normaal juichen. Van het randgebeuren had Ajax aanmerkelijk meer te duchten dan van FC Utrecht zelf, het eeuwig ambitieuze elftal, sinds dit seizoen onder trainerschap van Henk Fraser. Tegenvallen is het handelsmerk van de club. Spits Bas Dost, de belangrijkste nieuweling in de selectie van dit seizoen, bleef al in de eerste minuut een tijdje liggen nadat Calvin Bassey tegen hem opsprong. Van Dost is verder niets meer vernomen deze middag.

Bassey en Jurriën Timber vormen een krachtig centrum met vaardigheid, al is Bassey nog wat druistig, met te veel balverlies. Remko Pasveer is vast terug in het doel. Twee duels is Ajax nu zonder tegengoal. Kenneth Taylor ontwikkelt zich uitstekend als middenvelder met diepgang, tweebenigheid en flair. Nee, het spannendst bij Ajax is dezer dagen eigenlijk of Antony blijft, de pingelaar uit Brazilië. Hij zal vrijwel zeker vertrekken, voor bijna honderd miljoen, in het spel met Manchester United dat is aangezwengeld dankzij de naar Engeland vertrokken trainer Erik ten Hag, die zich de grootste sponsor van de Nederlandse kampioen mag noemen.

Ajax zal, afgezien van de eventuele komst van Hakim Ziyech of welke vervanger ook, de snelheid, trucs, streken en inventiviteit missen van Antony, de laatste week een soort werkweigeraar. Dusan Tadic was zondag vooral rechtsbuiten. De aanvoerder is alleen ver verwijderd van zijn beste vorm en lijdt voor zijn begrippen veel balverlies. Hij is normaliter wel balvast, doch vrijwel zonder topsnelheid. Steven Berghuis, belangrijk met een goal en een assist, kreeg weer een belangrijke rol in het elftal, als aanvallende middenvelder.

Fysiek ongemak

Zo makkelijk ging het balletje rond bij Ajax, van voet tot voet, soms bijna zonder interceptie van de tegenstander. En als FC Utrecht dan al eens de bal had, had Ajax die zo terug vanwege druk op de juiste momenten. Zelfs invaller Jorge Sanchez, als rechtsback gekomen voor de geblesseerd geraakte Devyne Rensch, toonde zich meteen Ajacied. Hij trok naar voren alsof hij nooit iets anders heeft gedaan en probeerde in de slotfase zelfs een spectaculaire omhaal. Fysiek ongemak was ongeveer de enige schade die Ajax opliep. Afgezien van Rensch en Daley Blind, geraakt door een onbesuisde sliding van Othmane Boussaid, verliet ook Jurriën Timber het veld, in zijn geval met kramp.

De vroege 0-1 was een stimulans voor Ajax, na een korte hoekschop, de voorzet van Dusan Tadic, de halve kopbal van Edson Alvarez en de hele kopbal van Berghuis, die bij de tweede paal mede vrij was omdat Moussa Sylla niet oplette. Kort voor rust viel de beslissing, toen Brobbey de voorzet van rechts inkopte, door gewoon sterker te zijn dan Ter Avest. De spits bleef even voor de harde kern van de tegenstander staan en kreeg discriminerende spreekkoren over zich heen, al zei hij na afloop dan dat hij zich daarvan niets aantrekt.

FC Utrecht valt tegen, opnieuw, niet voor het eerst, vermoedelijk ook niet voor het laatst. Regimenten spelers zijn door de jaren heen met grote ambities naar Utrecht getrokken, nu weer als laatste Jens Toornstra van Feyenoord, op zich natuurlijk een goede versterking. Utrecht liep erbij en keer ernaar, naar Ajax. In de tweede helft gebeurde nagenoeg niks. ‘Zakelijk’, oordeelde Pasveer. ‘We hadden Utrecht iets offensiever verwacht’, zo was trainer Alfred Schreuder blij met de zege. ‘We hebben ons weer kunnen ontwikkelen in het samenspel. Er zat energie in de ploeg. En er is net gezongen in de kleedkamer.’