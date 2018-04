Sprankjes licht in de voetbalcrisis: 4 Nederlanders in de halve finales van de Champions League

Onverwachte overwinning

Twee weken geleden in Genève was daar die onverwachte overwinning van Oranje in een oefenduel met Europees kampioen Portugal (0-3), als eerste wapenfeit van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Nu zijn vier Nederlandse topvoetballers geplaatst voor de halve finales van de belangrijkste clubcompetitie, waarbij aangetekend dat Robben is gestopt als international en zijn bijdrage nog slechts Bayern ten goede komt. De 34-jarige Robben brak afgelopen weekeinde al het record van Cruijff, als het om landstitels gaat: elf om tien. Robben, met zijn boordevolle prijzenkast, is in zekere zin symbool voor de glorie uit het afgelopen decennium.



De andere halve finalisten moeten bewijzen dat het Nederlandse voetbal nog steeds levend is, in internationale zin. Dan zijn hun namen best saillant. Van Dijk was tot pakweg drie jaar geleden helemaal geen factor in Oranje. En juist bij Strootman en Wijnaldum vragen veel liefhebbers zich af waarom ze voor hun club beter presteren dan voor hun land.



Het antwoord ligt deels in de wedstrijden van deze week besloten: bij hun club zijn ze dienend, terwijl Oranje juist veel van ze verwacht door hun status. Zo dacht Koeman bij zijn debuutwedstrijd tegen Engeland dat Strootman en Wijnaldum het middenveldspel met zijn tweeën konden bepalen. Dat bleek een misvatting. Tegen Portugal verdween Strootman uit het elftal en kreeg Wijnaldum de rol die hij ook bij Liverpool speelt, zeker in de tweede helft dinsdag: overal zijn, lopen, brandjes blussen, vormgeven en dichten tegelijk.