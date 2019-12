Sportverslaggever over ontslag Mark van Bommel: ‘De coach is hired to be fired’

‘Mark van Bommel is en blijft een kind van de club.’ Beeld BSR Agency

Waar is het misgegaan met PSV?

‘Het ligt aan een aantal factoren. Het transferbeleid van deze zomer van PSV was dramatisch, de directie is dus ook medeverantwoordelijk voor dit drama. Ze hebben Lozano, de sterspeler van de club, voor een recordbedrag verkocht aan Napoli en de linksback Angeliño ging weer terug naar Manchester City. De spelers die de club kocht om hen te vervangen, voldeden niet. De verdediging van PSV is slecht en de aankopen renderen niet. Het is aan Van Bommel om wat te doen met deze selectie, maar dat heeft hij niet gedaan. Het werd steeds duidelijker dat hij onervaren is als trainer. Het is de klassieke valkuil: je wilt te snel en te nadrukkelijk je stempel drukken op een club. Dan ga je misschien vasthouden aan bepaalde ideeën en concepten die je als spelersgroep niet kunt uitvoeren, omdat ze niet passen bij de groep.’

Kun je hiervan een voorbeeld geven?

‘De wedstrijd van vorig jaar tegen Ajax in de Arena. PSV stond vijf punten voor op Ajax en als het deze wedstrijd zou winnen, was de strijd om de landstitel zo goed als beslecht. Maar wat doet Van Bommel? Hij gaat behoudend spelen met drie controleurs op het middenveld, zelfs toen Ajax door een rode kaart met tien man kwam te staan. Ajax won uiteindelijk met 3-1, haalde drie punten en werd landskampioen. Later heeft Van Bommel toegegeven dat deze wedstrijd cruciaal is geweest in de titelrace.’

Je noemde hem ook onervaren. Waar blijkt dat uit?

‘Jeroen Zoet, de keeper, werd op een hele knullige manier vervangen. Tegen Willem II bleek Zoet ineens derde doelman te zijn en moest hij in de spelersbus gaan zitten om lastige vragen te vermijden. Dat is zo amateuristisch, zo ga je niet met spelers om.’

Het ontslag van Van Bommel is lang tegengehouden, waarom nu dan toch?

‘Als je kijkt naar de laatste maanden, was het ontslag niet tegen te houden. Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV, heeft altijd gezegd dat de binnenwereld moet bepalen of Van Bommel functioneerde, niet de buitenwereld. Maar nu is de directie toch tot de conclusie gekomen dat de resultaten onder Van Bommel PSV-onwaardig zijn. Als je van de laatste twaalf wedstrijden maar twee wint, en in anderhalf jaar geen enkele prijs binnenharkt, is het klaar. Ik denk dat veel clubs hem al veel eerder hadden ontslagen.’

PSV heeft de samenwerking met hoofdtrainer Mark van Bommel vanochtend beëindigd.



Mark, bedankt voor alles. We wensen je het allerbeste. — PSV (@PSV) 16 december 2019

Waarom deed PSV dat dan niet?

‘Het past niet in de cultuur van PSV om een coach te ontslaan. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2012. Nog belangrijker is dat Van Bommel echt een clubicoon is. Hij kende een vliegende start als trainer, tot aan de winterstop vorig jaar was hij ongeslagen. Hij had veel krediet opgebouwd als speler en als trainer, maar dat krediet is hij nu kwijt.

‘PSV heeft maar 31 punten behaald in 17 wedstrijden. Ze staan tien punten achter op Ajax en AZ, en zelfs één punt op Willem II, een streekgenoot. En ze zijn roemloos uitgeschakeld in de kwalificaties voor de Champions League en in de Europa League. Dat is pijnlijk. De fans reageren met gemengde gevoelens, hij is en blijft een kind van de club. Maar niks winnen is niet acceptabel.’

Wie wordt zijn (tijdelijke) opvolger?

‘Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat ze na Cocu en Van Bommel, beiden onervaren coaches, op zoek gaan naar een ervaren coach. En omdat deze in Nederland op het moment niet echt beschikbaar zijn, is er een goede kans dat ze in het buitenland gaan kijken.

‘De schoonvader van Van Bommel, Bert van Marwijk, is net ontslagen als hoofdtrainer bij de Verenigde Arabische Emiraten. Het zou wel heel ironisch zijn als ze hem vragen, maar ik denk niet dat ze dat doen hoor. Erwin Koeman heeft een PSV-verleden en komt nu ook vrij na zijn ontslag als bondscoach van Oman. Hij zou een prima interim-coach kunnen zijn.’

Inmiddels heeft PSV bekendgemaakt dat Ernest Faber tot het einde van dit seizoen de hoofdtrainer van PSV zal zijn.

Ernest Faber neemt tot het einde van dit seizoen op interim basis de taak van hoofdtrainer op zich. — PSV (@PSV) 16 december 2019

Het lijkt wel alsof contracten in de voetbalwereld heel weinig waard zijn, klopt dat?

‘De coach is hired to be fired, zegt men ook wel. Een contract is voor de papierversnipperaar als er geen resultaten zijn, en Van Bommel heeft geen enkele prijs gewonnen. Het is dat hij een clubicoon is, elke andere coach was er al veel eerder uitgevlogen.’