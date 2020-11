Sportminister is enthousiast maar weinig scheutig

Minister Van Ark (Medische zorg) spreekt via een scherm tijdens de algemene vergadering van sportkoepel NOCNSF. Beeld ANP

Van Ark, opvolger van de in de eerste coronagolf gevelde Bruno Bruins en diens vervanger Martin van Rijn, herhaalde dat er een derde steunpakket van 60 miljoen euro voor de georganiseerde sport in de pijplijn zit. ‘Om de sportinfrastructuur van ons land overeind te houden’, aldus de sportminister.

Op de vraag van NOCNSF-voorzitter Anneke van Zanen of uit het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer, eind november, nog ‘iets bijzonders’ te verwachten viel, hield Van Ark zich op de vlakte. Ze noemde geen toekomstige subsidiebedragen of tegemoetkoming, zij sprak slechts van ‘snel duidelijkheid geven’ op dat gebied.

Ook over de heropening van de Nederlandse sport - er geldt nog steeds een flinke gedeeltelijke lockdown - bleef de minister zich uitspreken in goede bedoelingen, maar zonder precieze termijnen. Ze waarschuwde wel dat de sportwereld niet moet denken dat de parken, hallen, velden en baden zomaar weer voor iedereen en alles geheel open zullen kunnen.

Zij citeerde uit haar tijd als staatssecretaris voor Sociale Zaken. ‘Schulden zijn zo gemaakt, maar het duurt lang voor je ze weer hebt afgelost.’ Oftewel: ‘Besmettingen lopen snel op, maar het bereiken van een acceptabel niveau duurt lang.’

Van Ark vulde haar digitale toespraak met veel complimenteuze woorden voor de sport. ‘Ik heb ongelooflijk veel waardering voor alle mensen in de sport.’ Zij noemde de sport een ‘onderdeel van de oplossing’ bij het wegnemen van de druk op de ziekenhuizen. ‘Jullie focus is onmisbaar en geeft steun in de dalende cijfers van besmetting.’

De hervatting van de grote competities (naast betaald voetbal) is woensdag weer onderdeel van een bespreking van NOCNSF-directeur Gerard Dielessen met het ministerie. Hij laat zich vergezellen door enkele sportbonden.

De bijna tachtig sportbonden van Nederland krijgen in 2021 financiële hulp uit het noodfonds van zes miljoen euro dat NOCNSF dit jaar heeft ingericht. Een bedrag van 4,5 miljoen gaat direct in de basisfinanciering van de bonden. Zakelijk directeur John Bierling sprak van de jaarcijfers 2020, waarin door snelle bezuinigingsacties het tekort tot 2,9 miljoen (op een totaaluitgave van 114 miljoen) was beperkt. Voor 2021, het nieuwe olympische jaar, wordt een rood cijfer van omtrent 5 miljoen verwacht. Een pijnlijk verlies lijkt ook het Hotel- en Congrescentrum Papendal te lijden. Dat wordt 2,7 miljoen, tenzij in de kerstperiode weer kamers verhuurd mogen worden.