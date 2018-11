Sportmarketeer Chris Woerts: ‘De Super League is een politiek spel’

Het grote geld ligt in Europa, zegt sportmarketeer Chris Woerts. In de Champions League is al 2 miljard euro te verdelen. ‘De Europese competitie is er al, je kunt niet meer ontbreken.’

Beeld ANP

Een Super League voor zestien toonaangevende voetbalclubs in Europa komt er niet, zegt sportmarketeer Chris Woerts. ‘Die is kansloos zolang clubs worden gedwongen uit hun nationale competities te stappen. Daarvoor zijn de lokale belangen te groot. De Super League is wel het ideale pressiemodel voor hervormingen in de Champions League. Het is een politiek spel.’

Via diverse media lekten documenten uit van het platform Football Leaks, waaruit blijkt dat Europese topclubs de oprichting van een Super League overwegen. Ajax en PSV zouden ontbreken bij die nieuwe elite in Europa. ‘Nederland is een klein land met een te kleine markt’, aldus Woerts. ‘Ook in de topsport geldt: massa is kassa. We lopen mijlenver achter op de rest van Europa.’

Een Europese topcompetitie is geen visioen meer, stelt Woerts. Die is er al, zeker nu de UEFA in 2021 naast de Champions League en de Europa League een derde toernooi (Europa League II) wil invoeren. ‘De UEFA ziet het belang van de globalisering. Eens worden de wedstrijden in de Champions League ook in het weekend gespeeld. En spelen we door de week ook in de nationale competities.’

Transfers Tadic en Blind lachend terugverdiend

Nu Ajax op de drempel staat van de achtste finales in de Champions League kunnen de inkomsten oplopen naar 60 miljoen euro. Woerts: ‘Alles draait om Europees voetbal, je kunt het je niet meer permitteren te ontbreken. De panelen zijn verschoven. Ajax heeft de transfers van Tadic en Blind al lachend terugverdiend. Die club kan zelfs de 80 miljoen euro aantikken als het overwintert in de Champions League.’

De rekensom is snel gemaakt, aldus Woerts, voormalig commercieel directeur bij Feyenoord en oud-directeur van de Eredivisie CV. ‘In het verleden waren de tv-inkomsten in Nederland bepalend, de inkomsten uit de Champions League werden als een bonus beschouwd. Nu is deelname aan de Champions League in financieel opzicht de redding voor PSV geweest. Met die inkomsten heeft PSV de schulden uit het verleden weggewerkt.’

Ajax-spelers Daley Blind, Matthijs de Ligt en Dusan Tadic. Beeld REUTERS

De kloof met de concurrentie wordt voor clubs als Feyenoord ook in financieel opzicht alleen maar groter, voorspelt Woerts. ‘In de Champions League is dit jaar netto 800 miljoen euro meer te verdienen. In totaal is er ruim 2 miljard euro te verdelen. En het einde is niet in zicht. We zijn ingehaald door de realiteit, deze bedragen leken tot voor kort ondenkbaar. Kwalificatie voor Europees voetbal is onmisbaar geworden.’

Pijn van een jaar zonder Europees voetbal

Feyenoord voelt nu de pijn van een jaar zonder Europees voetbal. ‘Ik vind het onbegrijpelijk hoe die ploeg Trencin in de kwalificaties voor de Europa League zo heeft kunnen onderschatten’, zegt Woerts. ‘Ik denk dat commercieel directeur Mark Koevermans er slapeloze nachten van heeft gehad. Ook in de Europa League valt per seizoen 12 tot 15 miljoen euro te verdienen.

‘Ajax en PSV merkten vorig seizoen het gemis van Europese wedstrijden. Prompt presenteerden ze zeer bescheiden winstcijfers. Volgend jaar zullen ze een forse winst bijschrijven. De begroting van Feyenoord steeg door deelname aan de Champions League naar 100 miljoen euro en zakt nu weer terug naar 68 miljoen, maar de bedragen zijn inmiddels meer dan verdubbeld.’

Woerts maakt zich dan ook zorgen om het verval in Nederland. ‘Daarom snap ik ook niks van de kleine clubs die elke vorm van vernieuwing tegenhouden en daarmee de toekomst van het Nederlandse voetbal gijzelen. We houden vast aan vastgeroeste principes.

‘Het is belachelijk dat clubs die promoveren naar de eredivisie direct stemrecht hebben. Je kunt ze ook juniorlid maken. Nu bepalen Emmen, De Graafschap en Fortuna Sittard hoe het Nederlandse voetbal eruit ziet, terwijl zij andere belangen hebben.’

Teveel B-wedstrijden

De eredivisie moet volgens Woerts terug naar zestien clubs. ‘Wij houden in het nieuwste compromis van de Eredivisie CV nog steeds krampachtig vast aan achttien clubs. Veel stadions zitten al niet vol, omdat we teveel B-wedstrijden hebben. De eredivisie hangt van besluiteloosheid aan elkaar.’

De topclubs hebben het idee van Woerts overgenomen om een percentage van de inkomsten uit Europees voetbal over alle clubs te verdelen, mits ze het kunstgras afzweren en op natuurgras gaan spelen. Heracles, fervent aanhanger van kunstgras, blijft dwarsliggen. Woerts: ‘Ook die club kijkt alleen naar morgen.

‘Als Ajax en PSV 10 tot 15 procent van hun premies in de Champions League afdragen, kan daar geen enkele groei van de Nederlandse tv-markt tegenop. De kleinere eredivisieclubs hebben het terzijde geschoven als een fooi, een nietszeggend gebaar. Nu ziet iedereen dat PSV en Ajax samen al bijna 100 miljoen euro verdienen. Waar halen de andere clubs dan 10 miljoen vandaan? Het zijn essentiële inkomsten.’

Wereld is de toekomst

Zonder innovaties geen nieuw verdienmodel is het adagium van Woerts: ‘Waarom niet vier keer per jaar Feyenoord-Ajax, PSV-Ajax en Feyenoord-PSV om de weerstand voor de spelers te vergroten? Als ik zeg dat Feyenoord-Ajax om de Johan Cruijff schaal in het buitenland kan worden gespeeld, word ik gekielhaald.

‘De Spaanse Supercup is al in het Marokkaanse Tanger gespeeld, in een uitverkocht stadion. De Engelse spelen in de voorbereiding al tegen elkaar in Amerika, Azië en Australië. Geloof me, niet alleen Europa, maar de wereld is de toekomst.’