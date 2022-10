Sportlust glundert tegen FC Utrecht, maar wel met de tong op de schoenen

Sander van de Streek, maker van twee Utrechtse doelpunten, controleert de bal. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Of Jan van den Heuvel, voorzitter van Sportlust’46 uit Woerden, ook nog een beetje geniet, is de vraag kort voor de bekerwedstrijd van zijn amateurclub tegen FC Utrecht. ‘Ik probeer het, ik probeer het’, zegt Van den Heuvel (72) in de vip-tent op Sportpark Cromwijck. ‘Maar het is werkelijk onvoorstelbaar, on-voor-stel-baar wat hier allemaal bij komt kijken.’

Rijen dik staat het langs het hoofdveld, tot in de bomen achter het doel aan toe. FC Utrecht-thuis is de gedroomde loting voor Sportlust’46. FC Utrecht zetelt slechts 20 kilometer verderop, veel Woerdenaren hebben er een seizoenkaart, achter een van de doelen hangt immer een spandoek ‘Woerden’.

Nooit eerder waren er 3.500 mensen op het keurig onderhouden complex aan de Waardsedijk waar de uitgang is opgesierd met de kreet ‘Bedankt en tot Sportlust’. Voor voorzitter Van den Heuvel is het affiche helemaal speciaal. Hij was doelman in de allereerste wedstrijd van FC Utrecht in 1970. ‘Op bezoek bij het Poolse Wisla Krakow, we verloren daar met 1-0 en zo pakte ik dus ook meteen het eerste tegendoelpunt mee. Daarna vloeide ik snel af bij FC Utrecht, hoor.’

Stressen

Sinds de koppeling aan de streekgenoot is het vooral stressen voor het Sportlust-bestuur. Er is geïnvesteerd in honderden extra luxeplaatsen, horecapunten op elke hoek, hekwerk, verhogingen, aggregaten, lichtinstallaties. Er is zelfs een speciale stoppenmonteur mocht het licht ineens uitvallen.

Er zijn driehonderd fans van FC Utrecht, die nog weinig vrolijk werden van de prestaties van hun club dit seizoen. Er is daarom een aparte ingang en een apart vak voor de in het zwart gehulde FC Utrecht-fans gemaakt. Er zijn twintig beveiligers ingehuurd, extra stewards, EHBO-hulpverleners, pendelbussen en verkeersregelaars. Er is brandweer en politie.

Sportlust-voorzitter Jan van den Heuvel Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Er is dus ook een vip-tent opgezet voor sponsors en genodigden, die speciale shawls krijgen en een uitgebreid buffet. Van den Heuvel slaakt een zucht na de opsomming. ‘Oh ja, en we hebben onze bestuurskamer weggegeven aan de pers, die komt met veertig man.’

De ESPN-crew eet daar al drie uur voor de wedstrijd (bietenstamppot uit zilveren bakken), de voetbalzender zendt het treffen rechtstreeks uit. Ze betalen daarvoor een vergoeding, maar die is volgens Van den Heuvel ‘lang niet toereikend’ voor alle kosten.

Een ander bestuurslid zegt glimlachend dat Sportlust ‘de volgende ronde hopelijk uit speelt’. De publiciteit is ‘hartstikke gaaf’, maar iedereen loopt op zijn laatste benen en onder aan de streep blijft er financieel niet gek veel over.

Vet van de botten

Terwijl een forse amateurclub waar op zaterdagen 64 voetbalteams rondlopen het geld goed kan gebruiken, alleen al vanwege stijgende energiekosten. Sportlust besloot zonnepanelen aan te schaffen om die het hoofd te bieden. ‘Maar daarmee haal je wel wat vet van je botten.’

Een groter probleem voor veel amateurclubs is het gebrek aan vrijwilligers. ‘Achter de bar helpen, patat bakken, trainingen leiden, wedstrijden fluiten, kleedkamers opknappen, dingen regelen; dat ging vroeger van vader op zoon, maar we leven in een maatschappij dat iedereen het druk heeft’, sombert Van den Heuvel.

Elk lid moet twaalf uur per jaar vrijwilligerswerk doen, zo is daarom besloten. Dit kan afgekocht worden met 50 euro. ‘Toch komen we nog handjes tekort.’

Van den Heuvel verkocht zijn bedrijf in 2015. Al vijfmaal werd hij aan zijn heupen geopereerd, hij loopt met een kruk. Toch is hij 30, 35 uur per week voor de club in de weer.

Voordat er een bal is getrapt, zegt hij ergens te hopen dat het snel voorbij is. ‘Ik ben normaliter bloed- en bloedfanatiek, maar nu heb ik zoiets van: maakt me niet uit wie er wint, als we er maar zonder kleerscheuren vanaf komen.’

Relletjes bij voetbalwedstrijden zijn weer in de mode, ook Sportlust heeft een groepje ‘baldadige lui’. Tegen Kozakken Boys ging het vorig jaar bijna mis. ‘We hebben een veiligheidscoördinator, ik praat ook zelf met ze. Dan hebben ze spijt. Maar ja dan zijn ze nuchter, hè.’

Als het beginsignaal klinkt om 19.45 uur blijkt er aardig wat vuurwerk langs de controle te zijn geglipt. Van den Heuvel, gezeten op de hoofdtribune naast FC Utrecht-voorzitter Frans van Seumeren, ziet het snel uitdoven.

FC Utrecht creëert weinig kansen tegen het fanatieke Sportlust, komt vanuit het niets na een kwartier via Sander van de Streek op voorsprong en bouwt die na rust, weer via Van de Streek, uit tot 0-2. Sean Klaiber maakt in blessuretijd nog de 0-3. Van den Heuvel steekt na afloop zijn duim op, hij oogt inderdaad meer opgelucht dan teleurgesteld.