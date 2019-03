Sportkoepel NOCNSF opent website om curlers uit Canada te trekken

NOCNSF probeert Canadezen met een dubbel paspoort naar Nederland te halen voor de Winterspelen van 2022. Beeld ANP

‘Curling leeft in Nederland, maar er zijn maar 150 mensen die de sport beoefenen’, zegt technisch directeur Maurits Hendriks in de video. ‘Er is een gebrek aan goede professionals. Dus kun je goed curlen en heb je de ambitie om voor Nederland uit te komen op grote internationale toernooien? Schrijf je dan in!’

Er zijn ongeveer 100.000 Canadezen met een Nederlands paspoort. Geïnteresseerden kunnen zich tijdens het aankomende wereldkampioenschap in Lethbridge, Canada laten informeren over de plannen van de Nederlandse bond, die de campagne samen met sportmarketingbureau Triple Double heeft opgezet.

Het Nederlandse mannenteam is niet bij het idee betrokken, maar was wel op de hoogte gesteld. De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt, die zelf in Canada is geboren, doet in Lethbridge voor de derde keer op rij mee aan het WK, na respectievelijk de elfde en de tiende plaats te hebben behaald. Het volgende doel is deelname aan de Olympische Winterspelen van 2022 in het Chinese Beijing. Het zou de eerste keer zijn dat een Nederlands curlingteam aan de Spelen meedoet.

Nederlands-Canadese talenten zouden daarbij kunnen helpen. In Canada is curling een van de meest populaire sporten. De nationale ranglijsten bieden reden voor optimisme; er komen verschillende ‘Nederlandse’ namen op voor, zoals Ted Appelman, John Epping en Kevin Koe.