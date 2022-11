Sportgek Philadelphia in de ban van de World Series tussen de Phillies en Houston Astros

Deze fans van de Philadelphia Phillies konden maandagavond onverrichter zake huiswaarts: het slechte weer zorgde ervoor dat de derde wedstrijd in de World Series werd afgelast en verplaatst werd naar dinsdagavond. Beeld AP

Het had een historische avond moeten worden. Voor het eerst sinds 2009 staat maandagavond voor de Philadelphia Phillies een thuiswedstrijd in de World Series, de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen, op het programma, maar regen is spelbreker. De duizenden supporters die vroeg naar het Citizen Bank Park zijn gekomen en zijn opgewarmd door muziek, spelletjes en vooral alcohol, zullen een dag moeten wachten voor de derde wedstrijd in de serie tegen Houston Astros.

Supporter Brian Rafferty (52) heeft er vrede mee. ‘Onze werper van vanavond is niet zo goed’, zegt hij op de parkeerplaats van het stadion, zittend in een klapstoel, een blikje bier in zijn hand. Tegen Houston zijn de Fightin’ Phils de underdog. Rafferty, een levenslange fan van alle sportteams uit zijn stad, is het gewend. ‘In Philadelphia hoop je op winst, maar reken je op teleurstelling.’

Bevreemdend

Bijna bevreemdend is daarom de huidige stand van sportzaken in de stad. Het succes van de Phillies gaat gepaard met een finale voor voetbalclub Philadelphia Union, zaterdag tegen LAFC, en American footballteam Eagles, lieveling van de stad, heeft dit seizoen nog alle wedstrijden gewonnen.

Ook de basketballers van de 76ers lijken langzaam te herstellen van een moeizame seizoenstart. Van ijshockeyclub Flyers wordt weinig verwacht, maar mascotte Gritty, een harig oranje monster met een cultstatus onder sportfans, maakt veel goed.

Philadelphia, in de staat Pennsylvania, is een sportstad als geen ander. Over het gemeentehuis is maandagochtend een enorme vlag van Union gedrapeerd, op elke straathoek zijn banieren van clubs te zien. Bij Rittenhouse Square, een klein park in midtown, spelen bouwvakkers het strijdlied van de Eagles en schreeuwen enkele voorbijgangers de laatste woorden mee. Winkels hebben spandoeken in de vitrine en het gros van de mensen op straat draagt shirtjes of petjes van met name de Eagles en Phillies.

‘Als een inwoner van Philadelphia in het donker in zijn kledingkast grijpt, is de kans groot dat hij een sportshirtje te pakken heeft’, zegt Andrew Salciunas (28), radiopresentator van de lokale sportzender The Fanatic. Als kersverse vader is hij inmiddels verhuisd naar een rustige wijk in New Jersey, maar hij is ‘door en door’ een Philly-sportfan, verzekert hij. Als kind nam zijn vader hem mee naar de Phillies, zijn favorieten.

Sport nummer één

Philadelphia, een stad met ruim 1,5 miljoen inwoners waar in 1776 de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend, wordt vaak onderschat, vindt Salciunas. ‘We hebben veel kunst, cultuur en geschiedenis.’ Maar toch: ‘Sport staat veruit op nummer één. Daarin onderscheidt Philly zich van steden als Chicago en Boston, die ook bekendstaan om hun fanatieke supporters.’

Salciunas heeft de afgelopen weken weinig geslapen, zegt hij, dankzij de succesreeksen van de Phillies, Eagles en Union. Elke dag was er wel wat. ‘Overdag koffie en bier in de avond’, zegt hij. ‘Dat is hoe veel supporters momenteel leven.’ Zelf doet hij het tegenwoordig wat rustiger aan.

Het kon niet gezegd worden van de duizenden uitbundige fans die anderhalve week geleden de finaleplek van de Phillies vierden. Na de beslissingswedstrijd tegen San Diego Padres liep Broad Street richting gemeentehuis vol. Uit voorzorg hadden lokale autoriteiten de lantaarnpalen in het gebied met vet ingesmeerd, want de stad kent haar supporters. Het mocht niet baten: al snel klommen de eerste beschonken fans naar boven. Het is een traditie in Philadelphia, waar succes de gekte ontkurkt.

Gestolen struisvogel

Ook in februari 2018, nadat de Eagles de Super Bowl wonnen, stond de stad op zijn kop. Auto’s werden gekanteld, enkele winkels geplunderd. De politie arresteerde 76 supporters, onder meer voor het klimmen in lantaarnpalen. Een dierentuin moest het bericht ontkrachten dat een Eagles-fan een struisvogel had gestolen en op de rug van het dier door de stad reed.

Supporters uit Philadelphia hebben in de Verenigde Staten de reputatie wild en ongemanierd te zijn. Onterecht, vindt Salciunas. ‘In elke stad vindt dit soort ongeregeldheden plaats na kampioenschappen.’ Ja, het sportpubliek in Philadelphia heeft rauwe randjes, beaamt de radiopresentator, maar ‘diep vanbinnen is iedereen vriendelijk.’ Supporters en spelers van tegenstanders hebben het in de stad vaak zwaar te verduren, krijgen de nodige scheldkanonnades naar hun hoofd, maar daar blijft het dan ook bij. ‘We maken het een hel voor je, maar het is een leugen dat we iedereen levend opvreten.’

In de jaren 90 openden de Eagles kortstondig een rechtszaaltje in de kelder van het stadion om de vele vechtersbazen aan te pakken, maar inmiddels is de situatie verbeterd. Salciunas: ‘De dagen van geweld liggen ver achter ons.’

Streng voor eigen spelers

Wie niet presteert in Philly, krijgt het te horen. ‘Supporters zijn soms streng voor hun eigen spelers’, zegt Roland Alberg (32), die vanaf 2016 twee seizoenen speelde voor voetbalclub Union, ‘maar als ze achter je staan, kun je bijna niet verliezen.’

De oud-speler van onder meer ADO Den Haag, Excelsior en Roda JC leerde Philadelphia kennen als een hechte sportgemeenschap. De clubs zijn nauw met elkaar verbonden. Wie er één steunt, steunt ze doorgaans allemaal.

Op vrije dagen zat Alberg geregeld aan de vloer bij de 76ers, of in het stadion van de Eagles. Andere keren keek hij samen met supporters in de kroeg, gehuld in bijpassende outfit. ‘De mensen zijn allemaal openhartig en warm’, zegt hij, ‘maar zodra het fluitje gaat verandert alles. Dan neemt de adrenaline het over. In die stad draait echt alles om sport.’