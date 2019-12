Sporter krijgt commercieel meer vrijheid rond Spelen

Schaatser Sven Kramer temidden van Kjeld Nuis, Thomas Krol Hein Otterspeer en Chris Huizinga tijdens de presentatie van schaatsploeg Team Jumbo-Visma. Beeld ANP

Vrijdag maakte NOCNSF bekend dat sporters meer sponsormogelijkheden krijgen tijdens de Spelen. De omstreden regel 40 van het Olympisch handvest wordt verruimd. Die is bedoeld om commerciële partijen te beschermen die aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) of nationaal olympisch comité verbonden zijn. Zo mochten niet-olympisch sponsors in de weken rondom de Spelen niet in advertenties pronken met hun sporters.

Niet dat de sponsoren van sporters nu kunnen doen wat ze willen. NOCNSF stelde een document op waaruit blijkt hoe beperkt de ruimte nog altijd is. Sponsoren moeten een langdurige samenwerking hebben met een atleet en promotiecampagnes moeten een ruimere periode beslaan dan de lengte van de Olympische Spelen alleen. Alle berichten moeten in het Nederlands zijn opgesteld en gericht zijn aan een Nederlands publiek.

Olympische verwijzingen, bijvoorbeeld het gebruik van de vijf ringen of zelfs het woord ‘olympisch’, blijft verboden. Dat luistert nauw: op sociale media is een bericht vergezeld van #tokyo2020 niet toegestaan, maar mogen #tokyo en #2020 wel.

Uit den boze is ook het direct verbinden van een prestatie met een product. Zo mag een schoenenfabrikant niet claimen dat de overwinning van een hardloper aan zijn schoeisel te danken is.

De commerciële richtlijnen zijn voor atleten en sponsoren een mijnenveld, waaraan grote financiële repercussies kunnen kleven als de regel wordt overtreden. De juristen van het IOC zien nog altijd scherp toe op naleving van ‘rule 40’. In het verleden konden bedrijven die een olympische hashtag gebruikten of een felicitatie-advertentie plaatsten worden beboet. Ook sporters konden bestraft worden. De strafmaat bepaalde het IOC, in theorie kon zelfs het olympisch goud worden afgenomen.

Vanwege dat strenge toezicht raadt NOCNSF sponsoren en atleten aan om hun geplande campagnes aan te melden en voor te leggen aan het comité. Zij kunnen dan bepalen of de campagne aan de regel voldoet of dat het met wat aanpassingen zou kunnen voldoen.

De Vries is blij met de versoepeling, maar vindt dat er nog steeds veel verboden en onmogelijk is. ‘Het is nog steeds beperkt. Zo mag een sponsor maar één keer gedurende een hele Olympische Spelen zijn atleet feliciteren.’

Hoe het er na Tokio uit zal zien, is afwachten. De atleten, bij monde van De Vries, hopen op nog meer bewegingsvrijheid. ‘Op weg naar de Winterspelen van 2022 gaan we misschien nog een keer onderhandelen met NOC om te kijken of we nog wat meer voor elkaar kunnen krijgen. NOCNSF houdt het bij een diplomatieke zin in hun informatiefolder: ‘Na afloop van de Olympische Spelen wordt (de toepassing van) rule 40 geëvalueerd.’

De verandering in regel 40 is in gang gezet door Duitse topsporters. Zij maakten hun bezwaren bij de mededingingsautoriteit aanhangig. De Duitsers hadden in de aanloop naar de Spelen van Pyeongchang al wat speelruimte gecreëerd, maar vonden dat niet voldoende en zetten door. In februari constateerde het ‘Bundeskartellamt’ opnieuw dat regel 40 te streng was. Het Duits olympisch comité versoepelde daarop de regel voor hun sporters. In oktober volgden de Verenigde Staten en sinds vorige week Nederland.

Volgens De Vries werden de oude regels als een grote en vooral oneerlijke belemmering ervaren. De schaatser bij Team Jumbo-Visma. ‘Het was zo beperkend, dat sloeg nergens op. Neem onze sponsoren, Jumbo en Visma. Zij betalen het hele voortraject op weg naar de Spelen, maar op het moment suprême mochten ze niet eens een felicitatie op social media zetten.’