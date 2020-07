Sporten mag vandaag weer, en beachvolleybal start bij zonsopgang als eerste

De Nederlandse sport rolt weer, competities zijn weer toegestaan. De allereerste wedstrijd begon woensdagochtend vroeg bij zonsopgang: een eredivisiedag beachvolleybal in Zaandam.

Zes minuten voor half zes, in de bewolkte woensdagochtend aan de Zaan, sloeg de 18-jarige beachvolleyballer Serena van der Made een als ‘best historisch’ aangemerkt punt. Het was de 1-0 in de eredivisiewedstrijd tegen het Europese kampioenskoppel Sanne Keizer en Madelein Meppelink. Het was het eerste punt in de Nederlandse sportwereld van ‘na de corona’.

Drieënhalve maand lag de Nederlandse competitiesport stil. Topsporters mochten al best een tijd oefenen, bij de breedtesport en buitensport was ook veel toegestaan, maar om de punten spelen, dat was op last van het Outbreak Management Team verboden. Tot premier Rutte vorige week met de mededeling kwam dat per 1 juli eigenlijk alles op sportgebied − binnen, buiten, contact en competitie − weer was toegestaan.

‘Binnen de minuut waren wij er wel uit’, vertelde de technisch directeur van volleybalbond Nevobo, Joop Alberda. Hij had op die eerste juli best om een minuut na middernacht willen beginnen, om echt de eerste te zijn. Er bleek geen concurrentie van andere bonden, die het mediamomentje onbenut lieten.

Zonsopgang

Het werd na overleg zonsopgang, 05.24 uur volgens de kalender. In werkelijkheid was het al een mooi tijdje licht toen Meppelink de eerste bal opsloeg, die door Van der Made werd verwerkt en op veteranenkampioen Ilona Lievaart werd geplaatst. Haar set-up werd door de kleinste van het veld, de 1.72 meter lange Van der Made, tegen het zand gewerkt. 1-0 voor Lievaart en Van der Made.

‘Ik riep nog: kunnen we nu staken?’, grapte de 1.85 meter lange Lievaart, die een dag vrij had gekregen van haar politietaken. ‘Ik moet alleen om tien uur nog een online vergadering bijwonen’, aldus de 37-jarige speler, die vorig jaar een gelegenheidsduo begon met de half zo jonge Van der Made. Die haalde haar vwo-diploma en was klaar voor een zomertje beachvolleybal.

De eredivisie in die sport had in mei moeten beginnen en gaat nu een zeer gecomprimeerde vorm beleven. Een normale eredivisie-aflevering strekt zich uit over twee dagen in het weekeinde. Zaandam, op Sportpark Poelenburg bij strandclub Silicium, doet alles op één dag.

Mediastunt

Het was vooral een mediastunt, gaf toernooidirecteur Kenneth Verwaal van organisator Sportworx aan. ‘De volleybalbond Nevobo belde me vrijdag. Of ik even een dagje eredivisiebeachvolley kon organiseren. Nou, bij deze dan.’

Het vervolg van de eredivisiecompetitie, twaalf mannelijke en twaalf vrouwelijke koppels, is nog niet zo eenvoudig. Er wordt gespeurd naar vijf, zes andere speelstranden voor de maand augustus, gevolgd door een NK, een toernooi met liefst 32 teams per sekse. Dat is gepland in Scheveningen, waar een origineel beachstadion staat. De datum moet slim worden gekozen, aldus Verwaal, om tv-aandacht te genereren. Dat de NK wielrennen in het weekeinde van 22-23 augustus zijn, kan een rol spelen.

In september, een nu al volgepropte sportmaand, zal in Utrecht het eerste grote internationale beachtoernooi, het King of the Court, worden gehouden. Waar en wanneer de wereldbond FIVB de World Tour herstart, is onduidelijk. ‘Volgens mij is het internationale seizoen, zeker op het hoogste niveau, voor 2020 voorbij’, aldus Michel Everaert, de Nevobo-manager die in het bestuur van de wereldbond zit.

Generiek verbod

Aan de Zaanse zijlijn werd nog nabeschouwd over de volleyballoze maanden. Zeker beachvolleybal, de twee-tegen-twee variant in de buitenlucht, had best zonder al te grote besmettingsrisico’s kunnen doorgaan. Het verbod, voortkomend uit de in maart afgesproken lockdown van alle sportaccommodaties in Nederland, was zeer generiek. ‘Op detailniveau is er niet over nagedacht’, sprak Everaert, overigens zonder een spoor van frustratie.

Hij was, met collega-directeur Guido Davio, bij wedstrijd één achter het scorebord gaan zitten. Zei dat Lievaart dat ‘eerste historische punt’ had gescoord, maar dat werd door Van der Made nadien, met het videobeeld op haar telefoon, rechtgezet. Zij, de ex-scholier op de entree van een universiteitsbestaan, had dat betekenisvolle punt gemaakt. Daarna had het jong-oud duo langzaam moeten buigen voor de erkende wereldtoppers Keizer en Meppelink: 21-15, 21-11.

In de matineuze frisheid leek niemand op de zeven Zaanse beachvelden last te hebben van het vroege opstaan. Voor velen ging om half vier de wekker. Half zes starttijd is in de Nederlandse sport alleen bekend van de Elfstedentochten, niet van strandsport in de zomer.