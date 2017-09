Sportblog - Vier punten uit vier wedstrijden: Wolfsburg ontslaat trainer Jonker

Van Marwijk naar WK

Bert van Marwijk heeft zich met Saoedi-Arabië geplaatst voor het WK voetbal, dat volgend jaar in Rusland wordt gehouden. De Nederlandse trainer boekte met zijn elftal in eigen land een overwinning (1-0) op Japan en eindigde daardoor als tweede in de groep. Dit was, achter de al geplaatste nummer één Japan, voldoende.



Van Marwijk voerde een 'gouden wissel' door met Fahd Al Muwallad. Die maakte na ruim een uur de bevrijdende treffer voor een uitzinnige menigte in het Koning Abdullah Sport City van Jeddah.



Door de zege van Saoedi-Arabië werd Australië veroordeeld tot het spelen van play-offs. Zij hadden evenveel punten als Saoedi-Arabië, maar een lager doelsaldo. Australië won eerder op de dag met een klein verschil (2-1) van Thailand.



Saoedi-Arabië speelde vier keer eerder op het WK: in 1994, 1998, 2002 en 2006. De eerste wedstrijd was in 1994 in de Verenigde Staten uitgerekend tegen Nederland, dat in Washington met 2-1 won. Feyenoorder Gaston Taument maakte het beslissende doelpunt. Op dat evenement drong Saoedi-Arabië door tot de achtste finales, waarin Zweden te sterk was. In de drie volgende pogingen overleefde het land de groepsfase niet.



Voor Van Marwijk is het de tweede keer dat hij als bondscoach naar het WK gaat. Eerder bereikte hij met Nederland de eindronde van Zuid-Afrika in 2010. Hij beleefde daar grote successen en strandde pas in de finale in het Soccer City van Johannesburg tegen Spanje, 0-1.