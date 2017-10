Sportblog - Vicepresident loopt weg nadat American football-spelers knielen bij volkslied

Argentinië nog steeds in problemen

Ook na 17 kwalificatiewedstrijden is het nog altijd niet duidelijk of Argentinië zich gaat plaatsen voor het WK Voetbal volgend jaar in Rusland. Lionel Messi scoorde in de thuiswedstrijd tegen Peru weer niet in het nationale shirt. Argentinië kwam niet verder dan 0-0.



De Argentijnen kregen, tegen een zeer verdedigend ingesteld Peru, vooral voor rust voldoende kansen om te scoren, maar met name aanvoerder Lionel Messi had het vizier niet op scherp staan. Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Argentinië steeds minder mogelijkheden. In de blessuretijd wist de Argentijnse doelman een drama te voorkomen door ternauwernood een vrije trap van Peru uit zijn doel te houden.



Argentinië staat nu zesde in de stand. Dat is niet voldoende voor kwalificatie. Het moet dinsdag in de uitwedstrijd tegen het uitgeschakelde Ecuador winnen om tenminste een vijfde plaats te bereiken. Die klassering zou betekenen dat Argentinië via een play-off alsnog de eindronden kan bereiken. Ook Uruguay mag nog geen tickets naar Rusland boeken. Een teleurstellende 0-0 bij laagvlieger Venezuela was daarvoor niet voldoende. Chili deed goede zaken door een 2-1 zege op Ecuador en Paraguay mag ook nog hopen na een 2-1 overwinning in en tegen Colombia. Bolivia-Brazilië eindigde in 0-0.



Brazilië is als enige Zuid-Amerikaanse land dat zich tot nu toe wist te plaatsen voor het WK. Uruguay (28 punten) heeft als nummer twee in de stand nog altijd de beste papieren, daarachter strijden Chili (26), Colombia (26), Peru (25), Argentinië (25) en Paraguay (24) om de resterende plaatsen.