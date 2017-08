Sportblog - Varenhorst en Van Garderen lopen finale WK beachvolleybal mis

Neymars 222 miljoen geweigerd

Neymars geplande overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain is op een horde gestuit nadat de Spaanse voetbalcompetitie La Liga de cheque van 222 miljoen euro heeft geweigerd waarmee hij zijn contract met Barcelona wil afkopen. La Liga zegt de herkomst van het geld onduidelijk te vinden en het idee te hebben dat met de betaling UEFA’s Financial Fair Play regels worden gebroken.



Het geld waarmee Neymar zich vrij wil kopen kreeg hij van Qatar Sports Investments, in ruil waarvoor hij zijn diensten beschikbaar stelt als ambassadeur van de WK voetbal in Qatar (2022). Met deze constructie lijkt Paris Saint-Germain de regels te omzeilen, zei Danny Hesp van de Nederlandse spelersvakbond VVCS daarover. In de Financial Fair Play regels staat dat clubs in drie jaar tijd niet meer dan 30 miljoen euro verlies mogen lijden. PSG houdt met de constructie de transfersom van 222 miljoen, die in drie jaar onmogelijk kan worden terugverdiend, uit de boeken.



De Franse voetbalbond schaart zich achter Paris Saint-Germain en begrijpt niet waarom de cheque wordt geweigerd. ‘Volgens ons is er geen enkele reden om niet mee te werken. Neymar zou vrijgegeven moeten worden voor zijn overstap naar Paris Saint-Germain. Laat iedereen zich gewoon aan de internationale regels houden, dan komt het goed.'



In het Spaanse voetbal is het gebruikelijk dat de speler zelf formeel de transferclausule afkoopt, zodat hij vrij is om te gaan waar hij wil. La Liga zou het bedrag dan op de rekening van Barcelona storten. Volgens persbureau AP kan Neymar alsnog Barcelona verlaten, omdat het geld direct aan de club betaald kan worden.



De steraanvaller van FC Barcelona, wordt met zijn naderende overstap de duurste voetballer in de historie van het voetbal.