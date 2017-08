Sportblog - Van der Vaart niet bij selectie Midtjylland: 'Niet goed genoeg'

Van Persie in voorselectie Oranje

Robin van Persie behoort tot de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden, tegen Frankrijk en Bulgarije. De topschutter aller tijden van Oranje (vijftig doelpunten) was onder de vorige bondscoach Danny Blind geruime tijd uit beeld. Dick Advocaat, de huidige trainer van Oranje, heeft de deur echter weer opengezet voor de 34-jarige Rotterdammer. Advocaat en Van Persie werkten afgelopen seizoen samen bij de Turkse club Fenerbahçe.



'Ik bekeek het toen met hem per wedstrijd, dat heeft hij heel goed gedaan', zei Advocaat. 'Robin is een speler die we misschien best kunnen gebruiken. Maar dit is een voorlopige lijst, we moeten de komende tijd bekijken of hij fit is en speelt. Er kunnen spelers afvallen en bijkomen.'



Het laatste optreden van Van Persie in de nationale ploeg dateert van 13 oktober 2015 tegen Tsjechië, drie dagen nadat hij als invaller tegen Kazachstan op honderd interlands was gekomen. De spits werd daarna niet meer opgeroepen.



De voorselectie die Advocaat woensdag presenteerde, bestaat uit 32 spelers. Andere opvallende namen zijn Donny van de Beek, Karim Rekik en Ryan Babel, die zes jaar geleden zijn laatste interland speelde. Ook de kersverse recordinternational Wesley Sneijder, die onlangs een contract ondertekende bij de Franse club Nice maar vanwege een trainingsachterstand nog geen speelminuten heeft gemaakt, zit erbij. Virgil van Dijk ontbreekt in de grote groep. De verdediger wil graag vertrekken bij Southampton en traint ook niet mee.



Advocaat maakt volgende week vrijdag zijn definitieve selectie bekend. Oranje gaat op donderdag 31 augustus in het Stade de France nabij Parijs de strijd aan met Frankrijk, dat in groep A net als Zweden drie punten meer heeft. De ploeg van Advocaat speelt drie dagen later in Amsterdam tegen Bulgarije.



'Alles ligt helemaal open. Als wij alles winnen, worden we gewoon nummer één in de poule', zei Advocaat. 'Bij Frankrijk is de druk helemaal terug na het verlies tegen Zweden. Het wordt voor alle drie de landen een spannende periode.'