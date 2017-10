Sportblog - Van der Sar niet meer voorzitter 'technisch hart' van Ajax

PSG - Bayern: 3-0

Paris Saint-Germain heeft op duidelijke wijze de macht gegrepen in groep B van de Champions League. De Franse grootmacht rekende woensdag in Parijs af met de Duitse kampioen Bayern München (3-0), waar Arjen Robben genoegen moest nemen met een plaats op de reservebank en pas in de 69e minuut mocht invallen voor Thomas Müller.



De eindstand was toen al bereikt. Op aangeven van zijn landgenoot Neymar opende Dani Alves met een schot van dichtbij in de 4e minuut de score. De Braziliaanse verdediger nam de bal niet perfect aan, maar Sven Ulreich wachtte te lang en gooide zichzelf niet voor de bal (1-0). De vervanger van de geblesseerde doelman Manuel Neuer ging na een half uur spelen ook niet vrijuit bij de 2-0 van Edinson Cavani. Neymar nam, na voorbereidend werk van Kylian Mbappé, na ruim een uur spelen zelf de 3-0 voor zijn rekening.



Bayern neemt het de komende twee wedstrijden in de strijd om de tweede plek op tegen Celtic. De Schotse kampioen kwam in punten op gelijke hoogte met Bayern door in Brussel met 3-0 van Anderlecht te winnen. Leigh Griffiths maakte in de 38e minuut de openingstreffer voor Celtic, dat twee weken terug met 0-5 verloor van Paris Saint-Germain. Serigne Mbodji passeerde kort na rust zijn eigen doelman en zorgde zo voor de 2-0. Scott Sinclair scoorde in blessuretijd.



Anderlecht verloor de eerste speelronde ook al met 3-0 van Bayern en is nog puntloos.