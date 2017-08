Sportblog - Siem de Jong voor drie jaar naar Ajax

Van Persie terug bij Oranje

Robin van Persie is terug bij het Nederlands elftal. Bondscoach Dick Advocaat heeft de topscorer aller tijden van Oranje opgenomen in zijn selectie voor de komende interlands tegen Frankrijk en Bulgarije in de WK-kwalificatie.



De 34-jarige aanvaller van Fenerbahçe speelde zijn laatste interland op 13 oktober 2015 tegen Tsjechië, drie dagen nadat hij als invaller tegen Kazachstan op honderd interlands was gekomen.



Van Persie liep twee weken geleden een lichte blessure op maar speelde zondag een helft tegen Trabzonspor. Donderdag ging hij na een klein uur naar de kant in het duel met Vardar in de voorronde van de Europa League.



'Ik denk dat hij nog steeds een van de beste aanvallers is die we hebben', zei Advocaat over Van Persie. 'Hij was een beetje aan het kwakkelen met zijn fitheid, maar ik denk dat hij nog steeds een goede bijdrage kan leveren. Daarom is hij erbij.'



Donny van de Beek debuteert in de selectie van Oranje. Advocaat heeft ook Karim Rekik weer opgeroepen. Davy Klaassen ontbreekt wegens een blessure.



Oranje speelt op donderdag 31 augustus in Parijs tegen Frankrijk. Bulgarije is op zondag 3 september te gast in de ArenA.