Sportblog - Ook B-staal positief: BMC ontslaat voormalig olympisch kampioen Sánchez

Sanchez ontslagen

Wielrenner Samuel Sanchez is ontslagen door zijn ploeg BMC nu ook de uitkomst van de test van zijn B-staal positief is. De 39-jarige Spanjaard werd bij een controle buiten wedstrijden om op 9 augustus betrapt op het groeihormoon GHRP-2.



Vlak voor de Giro d'Italia werd de jonge Italiaanse renner Stefano Pirazzi ook positief bevonden op hetzelfde middel. Zijn status is alleen in niets te vergelijken met de Spanjaar, die olympisch kampioen werd in 2008 in Peking. Sánchez won in zijn carrière vijf etappes in de Ronde van Spanje. In de Vuelta stond de renner ook twee keer op het podium, in 2009 (tweede) en 2007 (derde).



Met het wegvallen van Alberto Contador en Denis Menchov staat hij nu ook genoteerd als tweede in de Tour de France van 2010. De kans is klein dat hij na zijn schorsing nog terugkeert in het wielrennen.