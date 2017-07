Sportblog - Nederlandse vrouwen treffen Zweden in kwartfinale EK-voetbal

Nederlandse vrouwen tegen Zweden

Het Nederlandse vrouwenvoetbalteam staat zaterdag in de kwartfinale van het EK tegenover Zweden. De Scandinavische ploeg van de bondscoach Pia Sundhage sloot de groepsfase dinsdag af met een nederlaag tegen het al uitgeschakelde Italië (2-3) en eindigde met vier punten als tweede in poule B, achter Duitsland (zeven punten). De titelverdediger en topfavoriet won in Utrecht met 2-0 van Rusland. Oranje won in groep A alle groepswedstrijden en plaatste zich maandag als nummer één voor de kwartfinale.



Nederland en Zweden treffen elkaar zaterdag op De Vijverberg, het stadion van De Graafschap in Doetinchem. Duitsland staat als winnaar van groep A in Rotterdam tegenover Denemarken, dat als tweede eindigde achter Oranje. Duitsland won met 2-0 van Rusland door benutte strafschoppen van Babett Peter en Dzsenifer Marozsán.



Zweden bereikte vorig jaar op de Olympische Spelen de finale, waarin Duitsland te sterk was (1-2). Op het vorige EK, in 2013 in eigen land, strandde Zweden als gastland in de halve finales. De huidige nummer negen van de wereldranglijst werd één keer Europees kampioen, bij de eerste editie van het toernooi in 1984.



De ploeg van Sundhage was het EK in Nederland begonnen met een doelpuntloos gelijkspel tegen Duitsland (0-0). Zweden won daarna met 2-0 van Rusland.