Sportblog - Nederlander Heiner pakt brons in medalrace tijdens WK zeilen in Hongarije

Verstappen eindigt als tiende in Italië

Max Verstappen (19) begon er zondag voor de GP van Italië zelf maar over: in de dertiende race van het seizoen starten in de RB13 (Red Bull) vanaf plaats dertien: ‘Dat wordt weer geweldig’, grapte hij cynisch over het seizoen waarin pech hem achtervolgt als een klopgeest. En inderdaad, het raceweekeinde op Monza eindigde opnieuw teleurstellend.



Hij finishte uiteindelijk als tiende, op ruim een ronde achter winnaar Lewis Hamilton, met als troost één WK-puntje. Allen was het deze zondag niet domme (motor)pech die van zijn race een sof maakte.



Verstappen was gebrand op een goede wedstrijd, nog geen week na zijn dramatische thuisrace op Spa (uitvalbeurt in achtste ronde). En dankzij een topstart won hij in Italië meteen vijf plekken.



Dus toen hij in de derde ronde de Williams van Felipe Massa voor zich zag, twijfelde hij niet: inhalen. Maar de gelouterde Braziliaan liet zich niet aan de kant zetten. Toen Verstappen hem in de eerste chicane probeerde te passeren, gaf Massa geen duimbreed toe. De twee auto’s raakten elkaar. Het leverde Verstappen een lekke rechtervoorband, kapotte neus en een gat in zijn vloer op.



Na een pitstop om de schade te repareren kwam hij als laatste terug de baan op. Weg was het uitzicht op een goed resultaat, in een race waarbij hij misschien wel op het podium had kunnen staan, zei teambaas Christian Horner na de wedstrijd. Red Bull oogde opmerkelijk sterk op het snelle Monza. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo, die drie plaatsen achter Verstappen was gestart, finishte als vierde.



De Australiër koos bedachtzaam zijn momenten uit om toe te slaan. Iets dat Verstappen misschien ook had moeten doen, gaf hij twee uur na de race toe. Want dat er een beter moment zou komen om Massa in te halen in zijn snellere Red Bull was zo goed als zeker. ‘Maar dat is allemaal achteraf’, zei hij. ‘Ik ben niet iemand die conservatief rijdt, zeker niet in dit seizoen. Ik heb niets te verliezen en dan wil je zo snel mogelijk naar voren. Vorig jaar lukten dit soort acties vaak wel. Dit jaar zit gewoon niets mee.’