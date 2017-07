Sportblog - Nederland - Marlou van Rhijn onttroond op 100 meter

Ajax loot Nice in Champions League

Ajax speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympique Nice. Dat wees de loting vrijdagmiddag in Nyon uit.



De heenwedstrijd vindt plaats op 25 of 26 juli in Nice, de return een week later in Amsterdam. Nice eindigde vorig seizoen op een verrassende derde plaats in de France competitie en heeft onder meer Mario Balotelli tot zijn beschikking.



Ondanks een finaleplaats in de Europa League zijn de Amsterdammers dit jaar veroordeeld tot het spelen van de voorronden van de Champions League. Ajax moest afgelopen seizoen in de titelrace zijn meerdere erkennen in Feyenoord, dat als landskampioen wel is geplaatst voor het hoofdtoernooi.



Tijdens de loting sprak wedstrijddirecteur Giorgio Marchetti namens de UEFA zijn bedroefdheid uit over het tragische nieuws van Ajacied Abdelhak Nouri, van wie donderdag bekend werd dat hij ernstig en blijvend hersenletsel heeft.